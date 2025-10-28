Герои ситкома давно вышли из бара "MacLaren's" и разошлись собственными путями.

Американский ситком "Как я встретил вашу маму", выходивший с 2005 по 2014 год, стал настоящим телевизионным феноменом - миллионы зрителей по всему миру и огромный успех.

Его юмор и искренние истории любви и дружбы сделали сериал культовым, а его героев узнаваемыми даже для тех, кто давно не включает телевизор. "Легендарный" стиль Барни, ирония Робин, юмор Теда, упорство Лили и оптимизм Маршалла стали классикой поп-культуры.

УНИАН решил выяснить, как сейчас живут актеры, которые навсегда будут ассоциироваться со своими "легендарными" героями:

Джош Реднор (Тед Мосби)

После роли романтического архитектора Джош Реднор продолжил творить, но не только как актер, но и как режиссер, сценарист и музыкант. Вместе с музыкантом Беном Ли они выпустили музыкальные альбомы "Radnor & Lee" и "Golden State".

В 2024 году Джош женился на клиническом психологе Джордане Джейкобс. Сейчас он живет в Нью-Йорке, где занимается музыкой и театром. Звезда редко появляется на телевидении, но активно дает концерты.

Проекты Реднора после сериала "Как я встретил вашу маму":

"Счастливы вместе" (2010) - режиссер, сценарист, актер;

"Гуманитарные науки" (2012) - режиссер, сценарист, актер;

"Rise" (2018) - актер, главная роль;

"Охотники" (2020-2023) - актер.

Нил Патрик Харрис (Барни Стинсон)

Нил Патрик Харрис быстро стал одной из самых ярких фигур Голливуда. Он женат на актере и шеф-поваре Дэвиде Бартке. У них двое детей - близнецы Харпер и Гидеон. Семья живет в Нью-Йорке, а Нил активно снимается, продюсирует шоу и участвует в театральных постановках.

Проекты после сериала:

"Исчезнувшая" (2014) - актер;

"Тридцать три несчастья" (2017-2019) - актер;

"Без пары" (2022-2023) - актер, главная роль;

"Доктор Кто" (2023) - актер.

Коби Смолдерс (Робин Щербацки)

Коби Смолдерс сделала успешную карьеру в кино, особенно в рамках "Marvel Cinematic Universe", где стала лицом агента Марии Хилл.

Она замужем за актером Тараном Килламом, имеет двух дочерей. Несмотря на то, что в 25 лет ей диагностировали рак яичников, Коби полностью выздоровела и сейчас активно работает и занимается благотворительностью.

Проекты после сериала:

"Мстители" (2012), "Первый мститель: Вторая война" (2014), "Мстители: Финал" (2019), "Человек-паук: Вдали от дома" (2019);

"Friends from College" (2017-2019);

"Стамптаун" (2019-2020);

"Правдивая терапия" (2023-2025).

Элисон Ханниган (Лили Олдрин)

После сериала актриса взяла паузу от больших ролей, сосредоточившись на семье и телевизионных шоу. Ханниган замужем за актером Алексисом Денисофом с 2003 года, у пары две дочери. Она ведет спокойную семейную жизнь в Лос-Анджелесе, иногда снимается в фильмах и работает на телевидении.

Проекты после сериала:

"Penn & Teller: Fool Us" (с 2016 года) - ведущая шоу;

"Flora & Ulysses (2021) - роль матери главной героини;

"Dancing with the Stars" (2023) - участница.

Джейсон Сигел (Маршал Эриксен)

Джейсон Сигел продолжил карьеру как актер, сценарист и продюсер. После "Как я встретил вашу маму" он сознательно отошел от громких комедий, выбрав более содержательные проекты.

Актер живет за городом, подальше от голливудского шума. В 2025 году обручился с танцовщицей Кайлой Радомски.

Проекты после сериала:

"Конец турне" (2015) - актер;

"Друзья навсегда" (2019) - актер;

"Dispatches from Elsewhere" (2020) - создатель и исполнитель главной роли;

"Правдивая терапия" (2023-ныне) - сосценарист, актер.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как сложилась жизнь главных звезд сериала "Баффи - победительницы вампиров".

