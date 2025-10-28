Лента является экранизацией романа "У печали есть крылья" британского писателя Макса Портера.

13 ноября 2025 года в украинских кинотеатрах выйдет драма "Черные перья" (The Thing with Feathers), главную роль в которой исполнил двукратный номинант на "Оскар" Бенедикт Камбербэтч ("Доктор Стрэндж", "Власть пса", "Роузы", сериал "Шерлок").

Стоит отметить, что эта работа популярного актера сразу получила благосклонность международной прессы: британский журнал Screen International назвал игру Камбербэтча "Лучшей за последние годы", тогда как американский сайт Vulture – "Лучшей за все время".

Сюжет фильма, также проходящего под названием "Сущность", разворачивается вокруг художника комиксов, который внезапно теряет жену. Теперь он в одиночку воспитывает двух сыновей, что дается ему непросто. Из-за боли от потери главный герой теряет связь с реальностью – и начинает видеть огромного ворона – черное чудовище, сошедшее с его рисунков. Призрак преследует всю семью, но вскоре выясняется: возможно, именно этот темный гость поможет им найти путь к новой жизни.

Лента является экранизацией романа "У печали есть крылья" британского писателя Макса Портера, который стал международным бестселлером и покорил читателей 29 стран мира.

Фильм "Черные перья" стал полнометражным игровым дебютом для режиссера Дилана Саутерна – британского клипмейкера, который в свое время сотрудничал с такими известным музыкальными исполнителями, как Arctic Monkeys, Björk и Franz Ferdinand, а также режиссера музыкальных документальных фильмов, один из которых – No Distance Left To Run о группе Blur – получил в 2010 году номинацию на премию "Грэмми". В рецензии The Playlist утверждается, что фильмом "Черные перья" Саутерн "доказал, что он режиссер, который заслуживает нашего внимания". Тем временем, издание Deadline назвало ленту "фантастической визитной карточкой автора".

Оператором фильма стал Бен Фордесман, известный по картине "Любовь, ложь и кровопролитие" и сериалу "Конец е***ого мира". Художница-постановщица – двукратная номинантка на премию "Оскар" Сьюзи Дэйвис ("Конклав", "Солтберн").

Картину сняли в сотрудничестве студии, ответственные за создание сериала "Патрик Мелроуз" (SunnyMarch) и фильмов "Зона интереса", "Бедные-несчастные" и "12 лет рабства" (Film4).

Мировая премьера фильма состоялась на "Сандэнсе" – главном фестивале независимого кино в США, а европейская – на Берлинале.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 58% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 51 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

