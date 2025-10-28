По словам президента, переход на современные авиационные платформы позволит Украине эффективнее защищать небо.

Украина работает над реализацией масштабной программы развития боевой авиации, целью которой является формирование флота из 250 современных самолетов - F-16, Gripen и Rafale. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время встречи с журналистами, передает РБК-Украина.

По словам главы государства, создание мощного авиационного флота станет фундаментом для обновления военной авиации и гарантией безопасности страны на годы вперед.

"Мы ведем параллельные разговоры со Швецией, Францией и США. Общий запрос - это флот на 250 новых самолетов. Это наше будущее", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что переход на современные авиационные платформы позволит Украине не только эффективнее защищать небо, но и интегрировать собственную оборонную промышленность в систему западных технологических стандартов.

Украина ведет переговоры сразу с тремя странами - США, Швецией и Францией о поставках трех типов боевых самолетов. Зеленский объяснил, что именно эти модели являются оптимальными для украинских Воздушных сил, учитывая опыт пилотов и возможности противника.

"Мы вышли на три платформы - F-16, Gripen и Rafale. С учетом опыта наших пилотов и возможностей врага - это оптимальный выбор для Украины", - сказал президент.

При этом, по его словам, шведские Gripen остаются в приоритете: они самые дешевые в обслуживании, обучение пилотов длится всего около шести месяцев, а сами самолеты могут взлетать даже с автомобильных трасс и совместимы с большинством видов вооружений, которые уже использует Украина.

"Так вот относительно Gripen - на него цепляется все. Наверное, почти все из того, что использует Украина - ракеты и другое оружие - это все можно туда подцепить", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент сообщил, что Украина достигла предварительной договоренности со Швецией о поставках 150 самолетов Gripen и развертывании их производства.

"Мы договорились со Швецией, что подпишем договор, и Украина будет иметь 150 новых Gripen. Это долгий путь, но очень хороший вариант. Главное - мы договорились о локализации производства. Считаю, что это историческая договоренность", - подытожил глава государства.

Самолеты Gripen для Украины

Напомним, генеральный директор шведской оборонной компании Saab Микаэль Юханссон сказал журналистам, что компания готова открыть завод по окончательной сборке истребителей Gripen в Украине. По его словам, во время войны это непросто, но было бы замечательно создать в Украине мощности хотя бы для окончательной сборки и испытаний.

Не исключено, что даже для частичного производства. По словам гендиректора, соглашение с Украиной удвоит потребности в производственных мощностях, несмотря на то, что Saab сейчас инвестирует в увеличение производственных мощностей в Бразилии.

