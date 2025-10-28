Так называемый shunt mod обманывает видеокарту и повышает мощность.

Пользователь Reddit с ником thatavidreadertrue провёл необычный эксперимент с игровым ноутбуком Asus ROG Zephyrus M16 и видеокартой RTX 4090, установив на материнскую плату дополнительный резистор.

Этот приём, известный как shunt mod, позволяет обмануть контроллер питания видеокарты: она думает, что потребляет меньше энергии, чем на самом деле, и поднимает частоты выше лимитов.

В результате сопротивление цепи снизилось с 5 до 0,83 Ом, а реальное энергопотребление выросло примерно до 240 Вт вместо заводских 150 Вт. При этом система оставалась стабильной - температура GPU не превышала 84 градусов, а троттлинга не наблюдалось.

В тестах прирост оказался впечатляющим: в бенчмарке Solar Bay Extreme модифицированный ноутбук набрал 24 617 баллов, что на 35% выше стандартного результата Zephyrus M16 и даже на 7% лучше, чем у среднего ноутбука с RTX 5090. Средний прирост производительности по всем тестам составил около 20%.

Для компенсации тепла автор заменил жидкий металл на термопрокладки PTM7950 и усилил охлаждение VRM.

