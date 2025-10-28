Из-за скандала были отменены другие его концерты.

Российский певец туркменского происхождения Акмаль Ходжаниязов опозорился в Казахстане, призвав сжечь подарочный пакет в сине-желтых цветах.

В сети появилось видео с его концерта в городе Петропавл, на котором артист получил от зрительницы бутылку алкоголя в сине-желтом пакете. Ходжаниязов достал подарок, а пакет небрежно протянул обратно, сказав:

"Этот пакетик сожгите, цвета мне не нравятся этого пакетика. Понимаете, да?".

В сети предполагают, что певец намекал на цвета украинского флага, однако не учел, что синий и желтый также являются национальными цветами Казахстана. По данным СМИ, после этого в стране отменили ряд его концертов.

Как сообщал УНИАН, недавно Казахстан заявил о взрыве беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения у границы с Россией.

