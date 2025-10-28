Ранее стало известно, что Украина привлекла к выработке электроэнергии все девять энергоблоков АЭС.

В некоторых регионах Украины, несмотря на риски регулярных отключений электроэнергии, ситуация со светом будет лучше. В частности, лучше будут чувствовать себя потребители на Западе Украины.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Можно (выехать на зиму, - УНИАН) в Ужгород, Тернополь. Там проблем больших не будет. Во Львове тоже будет лучше. Вообще, на Западной Украине будет однозначно лучше ситуация, чем на востоке Украины из-за того, что у нас проблемы с пересечением, дефицит пропускной способности оператора системы передач с западной части на восточную", - говорит специалист отрасли.

Отметим, что сейчас в Украине находятся в эксплуатации три атомных электростанции (Запорожская АЭС была захвачена российскими войсками в 2022 году).

Ранее бывшая глава министерства энергетики Ольга Буславец заявила, что в Украине привлекли к выработке электроэнергии все девять энергоблоков АЭС, которые находятся на подконтрольных территориях.

Удары России по энергетике Украины - чего ждать зимой

По мнению западных специалистов, Владимир Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет ее уничтожить, нанося воздушные удары по энергосетям, центральному отоплению и газовой инфраструктуре перед зимой. Цель Кремля заключается в том, чтобы сделать большие территории на востоке непригодными для проживания, подорвать промышленность и спровоцировать массовую эмиграцию.

Отечественные эксперты сходятся в том, что зима будет крайне тяжелой для населения Украины.

По словам специалиста по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергея Бескрестнова, если исходить из текущей ситуации, то, в зависимости от погоды, температура в квартирах будет на уровне +5...+10℃.

Попытки украинцев обогреваться с помощью электроприборов приведут к перегрузке сетей, что станет причиной применения графиков отключения - каждые несколько часов.

Напомним, недавно инструктор по выживанию и специалист по тактической медицине Игорь Молодан рассказал, как лучше обогреться зимой в полный блэкаут.

