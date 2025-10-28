Юг Испании – один из лучших вариантов в Европе для зимнего отдыха на солнце.

Хотя ошибочно полагать, что по всей Испании тепло круглый год, все же в стране есть немало направлений, где можно погреться на солнце зимой.

Эксперты издания The Independent назвали шесть самых теплых мест в Испании, куда можна отправиться на отдых зимой.

1. Тенерифе. Это самый популярный из испанских Канарских островов. С декабря по февраль солнце здесь сияет шесть часов в день, а средняя температура в эти месяцы составляет около 18°C ​​(с максимумом около 22°C). При этом остров круглый год привлекает туристов своими природными достопримечательностями. На Тенерифе находится самая высокая вершина Испании – действующий вулкан Тейде, возвышающийся над одноименным национальным парком. Подняться на вершину можно по канатной дороге, но есть и множество пешеходных маршрутов среди красных скал и пересеченной местности.

2. Валенсия. Хотя этот город прохладнее других в этом списке, зимой там тоже приятно и солнечно. С декабря по февраль местные жители нередко отдыхают на пляже, хотя и избегая купания. При этом многие из лучших достопримечательностей Валенсии больше подходят для комфортных температур зимних температур – будь-то велопрогулка по парку Турия длиной около восьми километров, будь-то изучение Города искусств и наук, одного из современных чудес Испании.

3. Севилья. Андалусская столица славится круглогодичной высокой температурой, но если летние 36°C могут отпугнуть туристов, то зимние 16-18°C выглядят куда более привлекательными. При этом отдых в Севилье предлагает впечатляющий выбор культурных и исторических достопримечательностей: от вечерних шоу фламенко до круизов по реке Гвадалквивир.

4. Нерха. Эта небольшая альтернатива Малаге расположена на скалистом участке, возвышающемся над морем. На его узких мощеных улочках гостей ждут множество крафтовых магазинов, ресторанов и площадей, а прямо над пляжем находится Балкон Европы – впечатляющая смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на море.

5. Лансароте. Еще один из испанских Канарских островов манит туристов благодаря своим природным достопримечательностям и очаровательной столице Арресифе, с ее пляжами, колониальной архитектурой и оживленной ночной жизнью. Тем временем, в Национальном парке Тиманфайя море красных скал и вулканической почвы кажется почти внеземным, и исследовать его можно только с помощью пеших прогулок или автобусных экскурсий.

6. Малага. Главное морское направление Андалусии – еще одна прекрасная альтернатива Севилье, где можно насладиться зимним солнцем. Средняя температура здесь достигает 18°C, и хотя море может быть слишком холодным для большинства отдыхающих, порт и длинный городской пляж, все равно являются отличными местами для прогулок, езды на велосипеде или спокойного обеда. Тем временем, исторический центр города приглашает гостей провести день, бродя по его широким бульварам, узким переулкам и кафе с чуррос, а исторический ботанический сад Ла-Консепсьон и замок Хибральфаро предлагают одни из лучших видов.

