Эксперт о последствиях удара по водохранилищу в РФ: Логистика врага фактически остановилась

Это "сигнал" Дональду Трампу на что способны Силы Обороны Украины при наличии соответствующего оружия от США, считает Сергей Братчук.

Вследствие удара ВСУ по водохранилищу в Белгородской обалсти РФ, фактически остановлена логистика врага в районе Шебекино. Об этом отметил военный эксперт Сергей Братчук в эфире Киев24.

"Это только начало, я надеюсь. Действительно это дало нам возможность говорить о том, что такие удары по таким соответствующим сооружениям могут влиять на ход боевых действий... Это, конечно не Каховское водохранилище. Но в результате этого удара в районе Шебекино логистика врага остановилась фактически на сегодня", - сказал он.

Братчук добавил, что до сегодняшнего дня с момента удара негативной реакции со стороны США не было.

По его убеждению, это в частности сигнал президенту США Дональду Трампу на что способны Силы Обороны Украины при наличии соответствующего оружия от США.

Братчук выразил надежду на усиление соответственно украинских подразделений американскими средствами огневого поражения, соответствующими боеприпасами - теми же "Томагавками" или другими боеприпасами, которые не летят на такую дальность, но по мощности, по точности похожими на "Томагавки".

Белгородская дамба - что известно об ударе ВСУ

Как сообщал УНИАН, 25 октября стало известно об атаке на Белгородское водохранилище в России. Фото поражений распространяли сами же россияне. Оккупанты утверждают, что дамбу атаковали ракеты HIMARS.

Губернатор Белгородской области заявил, что "в результате удара ВСУ есть повреждения плотины". Впоследствии это подтвердил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди. Однако по его информации, Плотину Белгородского водохранилища повредили дроны Сил беспилотных систем ВСУ.

