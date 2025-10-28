К 20-летнему юбилею iPhone в 2027 году компания готовит серьезные перемены.

Apple запланировала "смелый" редизайн iPhone к его 20-летию в 2027 году. По последним утечкам, компания планирует полностью отказаться от физических боковых кнопок, заменив их "твердотельными" сенсорными элементами.

Еще в 2022-м сообщалось, что компания намерена внедрить нечто подобное в Pro-модели iPhone 15 в рамках проекта Projekt Bong. Однако редизайн был отменен на поздней стадии, а позже перенесен на неопределенный срок.

Теперь, как утверждается, проект успешно прошел стадию функциональной проверки. Под замену попадут кнопки питания, громкости, клавиша действия (Action button), а также спуск камеры. Вместо привычного клика пользователь будет ощущать вибрацию и отклик через haptic‑двигатели.

Видео дня

Такой редизайн несет сразу несколько преимуществ. Во‑первых, отсутствие механических кнопок повышает надежность и долговечность телефона – меньше подверженных износу деталей. Во‑вторых, Apple сможет сделать дизайн более цельным и минималистичным, улучшив влагозащиту и общую эстетику корпуса.

Если верить слухам, юбилейный iPhone станет почти полностью стеклянным –без рамок вокруг экрана и выреза для фронтальных датчиков. Apple открыто подтвердила разработку такого айфона, отметив, что iPhone Air был первым шагом к "уникальному стеклянному устройству", о котором мечтал Джобс.

К слову, компания уже использовала крупные изменения дизайна в прошлых юбилейных моделях – например, iPhone X, когда впервые появился экран без рамок и кнопки "Домой".

Ранее сообщалось, что Apple перенесла выход своего складного iPhone из-за трудностей в производстве. Если раньше ожидалось, что устройство выйдет вместе с серией iPhone 18 осенью 2026 года, то теперь компания, вероятно, запустит его в 2027-м.

Меж тем Samsung готовится к презентации своего первого смартфона с тремя экранами. Устройство сможет разворачиваться в полноценный планшет с диагональю около 10 дюймов и получит необычную G-образную конструкцию с двумя шарнирами.

Вас также могут заинтересовать новости: