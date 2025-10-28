Также в документах называется еще несколько причин, приведших к смерти Романа Сопина.

В сеть выложили предварительные выводы о причинах смерти 43-летнего Романа Сопина в распределительном пункте в Подольском районе Киева. Как написала знакомая семьи, журналистка Дарья Трунова, "судебно-медицинская экспертиза сделала заключение" и среди причин смерти - "травма тупым предметом".

Об этом она написала в Facebook, выложив часть документа.

"Новая информация по делу о смерти Романа Сопина. Адвокат предоставил заключение судебно-медицинской экспертизы о причине смерти Романа. Обратите внимание на пункт - травма тупым предметом. Чтобы меня снова не обвинили в манипуляциях - выводы сделайте себе. Возможно имеется в виду и пол, как тупой предмет", - написала она.

При этом в заключении эксперта, которое журналистка разместила на своей странице, сказано, что к смерти мужчины привели: "кровоизлияние под оболочки и в вещество головного мозга; перелом свода и основания черепа; закрытая черепно-мозговая травма; травма тупым предметом".

Смерть мужчины в столичном ТЦК - что известно

Как сообщал УНИАН, в полиции отмечали, что, предварительно установлено, что 43-летний киевлянин находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе "упал на пол и травмировался". Отмечалось, что присутствующие мобилизованные оказывали ему домедицинскую помощь.

23 октября, журналистка Дарья Трунова опубликовала пост, в котором сообщила о смерти сына своих знакомых в Киеве после того как его накануне мобилизовали. Она рассказала, что родителям позвонили из больницы и сообщили, что у него серьезная черепно-мозговая травма, из-за которой пришлось делать трепанацию черепа. Врачам не удалось спасти его жизнь, через некоторое время мужчина умер, не выходя из комы.

В полиции Киева сообщали, что, по заключению судмедэксперта, смерть мужчины, который получил травмы в распределительном пункте в Подольском районе Киева, наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Следователи Подольского управления полиции внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время часа вопросов к правительству в парламенте Украины отметил, что возьмет расследование под свой контроль.

В СМИ сообщалось, что 43-летний Роман Сопин - сын актеров театра "BEAT" Олега и Ларисы Сопиных. Он умер в больнице, был в коме пять дней. Родители считают, что его избили после мобилизации.

