Трипольское наследие и современность: в Украине состоялся первый Культурный Давос

Масштабное мероприятие, которое уже назвали "Культурным Давосом" - это начало глобального диалога о роли культуры в формировании мира новой цивилизации, духовности и партнерства между нациями. Среди гостей были третий Президент Украины Виктор Ющенко, 15 послов и представителей иностранных посольств, известные культурные деятели, международные эксперты, предприниматели, меценаты и политики, которые уже стали частью новой культурной дипломатии Украины. Всего собралось более тысячи человек! Основная тема нынешнего Форума подчеркивает уникальную роль Украины как страны, стоящей на пересечении цивилизаций, сочетая глубокое наследие с инновационным видением будущего. Также на территории "Страны Эдем" открылись выставочные пространства, где свои работы представили украинские художники, чьи проекты уже побывали на Венецианской биеннале, в Лувре и MoMA. А еще гости посетили уникальный Скульптурный парк, арт-галереи, кинопоказы и авторские мастер-классы.

"Global Culture Forum становится новым символом культурной дипломатии Украины - платформой, которая формирует партнерства между всеми частями мира, бизнесом и искусством, технологиями и духовностью", - с такими словами обратился открывая мероприятие Игорь Кривецкий, основатель Global Culture Forum 2025, бизнесмен и меценат.Он отметил, что одним из акцентов является украинская историческая память - как основа современной идентичности. "Если мы точно будем знать свое наследие, мы поймем, что начали эту цивилизацию. И, к сожалению, очень много людей, которые считают себя культурологами, историками, выдающимися художниками, действительно не знают нашей истории. Они читают то, что было написано другими, в основном россиянами, которые - уничтожают не только нашу, они уничтожают мировую культуру. Потому что мы являемся частью большого культурного мира. Это война света и тьмы. Это еще и война бескультурья, дикости с культурной средой", - добавил Игорь Кривецкий

Одной из целей мероприятия - показать миру, что украинскую культуру, археологию, историю, искусство стоит изучать, исследовать и популяризировать. Именно поэтому на "Культурный Давос" приехали гости из крупнейших стран мира. Среди них - посол Индии в Украине Раки Шанкар.

Фото Культурный Давос 28 октября 2025
"Уровень культурного развития Украины можно сравнить с европейскими странами, но она имеет свою особую уникальность, которая склонна к восточным традициям. И это то, с чем мы в Индии можем себя ассоциировать", - отметил Раки Шанкар.

О важности таких событий говорит и Екатерина Тейлор, основательница агентства Port of Culture. "Здесь присутствуют сегодня представители 15 стран, которые продолжают работать в Украине, фактически жить здесь, быть нашими партнерами, союзниками. И им тоже важно понять кто мы есть. Кто-то из них является сегодня послом в Украине, а завтра - в Великобритании. Они являются послами своих стран, но могут стать и нашими", - поделилась мыслями Екатерина.

В первый день форума в "Стране Эдем", состоялась основная часть Давоса: панельные дискуссии с приглашенными спикерами: "Украина на пересечении цивилизаций - от Триполья до современности"; "Сочетание традиции и современности как модель для мира"; "Культура как инструмент дипломатии и формирования международного имиджа".Дискуссионный завтрак на следующий день стал продолжением панельной дискуссии об архитектуре, где специалисты этой отрасли договорились создать новую институцию и объединиться в Ассоциацию построения современных городов.

Организаторы первого "Культурного Давоса" заверили, что "Global Culture Forum" будет проходить ежегодно - в октябре. И уже следующий станет еще более масштабным и объединит еще больше художников, историков, философов, культурологов и т.д. Ведь главная цель - популяризация нашей культуры, наследия и выход на международную арену.

Ведь Украина имеет величественную историю и невероятный потенциал, чтобы о ней говорил весь мир.

"На Форуме мы говорили не только об искусстве - мы говорили о человеке. О его силе создавать, беречь, вдохновлять. Об Украине, которая несет в мир не боль, а красоту. Не жертву, а достоинство. Не копию, а свой собственный код культуры, - отметила CEO "Эдем Резорд" Елена Матвеева. - Global Culture Forum стал пространством, где рождается новая цивилизация - цивилизация сотворчества, благодарности, глубины. страна сегодня - это центр духовного ренессанса. И Global Culture Forum - лишь первый аккорд этого великого возрождения".