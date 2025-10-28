В то же время, врагу удалось продвинуться возле Звирово и Степной Новоселки.

Украинские защитники успешно отбросили российских захватчиков на Добропольском направлении Донецкой области. Оккупанты пытались захватить населенные пункты Кучеров Яр и Новое Шахово.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState в Telegram.

"Силы Обороны Украины отбросили противника вблизи Кучерова Яра и Нового Шахово. Враг продвинулся вблизи Звирово и Степной Новоселки", - говорится в сообщении.

Вчера вечером, 27 октября, 1-й Копус Национальной гвардии Украины "Азов" распространил информацию, что российские захватчики совершили очередную попытку механизированной атаки в районе Доброполья (Очеретинское направление), пытаясь захватить населенные пункты Шахово и Владимировка.

"В атаку враг бросил 29 единиц бронированной техники, что делает это наступление одним из самых массовых за последнее время", - отметили военные.

Особенностью этой атаки стало увеличение количества танков.

"Противник пытался усложнить действия Сил обороны Украины, выдвигая технику небольшими группами - по 4-5 единиц - по разным маршрутам и в разное время. Оккупанты также рассчитывали на неблагоприятные погодные условия, которые затрудняют работу беспилотников. Несмотря на это, их замысел был сорван", - отмечается в сообщении.

В частности, благодаря заблаговременному инженерному оборудованию позиций, эффективному минированию и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины - прежде всего артиллерийских расчетов бригад Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, а также экипажей Сил беспилотных систем - атака противника, которая длилась более шести часов, была отбита.

"В результате враг потерял 15 единиц техники: два танка, 12 боевых бронированных машин и одну единицу легкового автотранспорта. Вражеская пехота, которая десантировалась с техники, уничтожалась FPV-дронами", - отмечалось в сообщении.

По состоянию на вчерашний вечер зачистка мест высадки пехотинцев противника продолжалась.

Война в Украине - последние новости с Донбасса

Как сообщал УНИАН, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в районе Покровского и Добропольского направленийудалось взять в плен 2200 российских оккупантов.

Военный эксперт и спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отмечает, что РФ несет огромные потери на Добропольском направлении.

