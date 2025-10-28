Разрушены несколько этажей дома.

В Хмельницком в результате взрыва бытового газа обвалилась часть многоэтажки. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

По данным правоохранителей, сегодня, 28 октября, около 15:00 по улице Тернопольской был слышен взрыв.

"По предварительной информации от ГСЧС, произошел взрыв бытового газа. Разрушено несколько этажей", - говорится в сообщении.

Видео дня

На место происшествия выехали все экстренные службы. В частности, следственно-оперативная группа полиции, патрульные, эксперты, кинологи.

В полиции добавили, что информация о наличии пострадавших уточняется.

Новость дополняется...