Днем в большинстве областей термометры покажут +10...+13 градусов.

В среду, 29 октября, погода в Украине существенно не изменится. Будет сыро, облачно и прохладно. Только на юге ожидается более теплая погода. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"29-го октября в Украине из-за деятельности атмосферных фронтов ожидаются дожди различной интенсивности, от небольших до умеренных", - спрогнозировала она.

Только в южной части завтра без существенных осадков, а также во второй половине дня в западных областях осадки прекратятся. Ветер в течение суток будет умеренный, иногда порывистый.

Ближайшей ночью столбики термометров покажут +3...+8 градусов. Днем в среду на западе и севере Украины будет +7...+11 градусов, на остальной территории +10...+13, а в южной части и на юго-востоке воздух прогреется до +13...+15 градусов.

В Киеве 29 октября ожидается небольшой дождь и порывистый западный ветер. Ночью будет +4...+7 градусов, а днем около +10 градусов.

Напомним, по данным Укргидрометцкентра, до начала ноября в столице сохранится переменчивая погода - периоды дождя будут чередоваться с прояснениями.

Небольшие осадки возможны днем 28 октября, в течение 29-го, а также местами днем 1 ноября.

Ветер будет умеренный, переменных направлений, и именно он принесет в город порцию теплого воздуха, особенно 30-31 октября.

