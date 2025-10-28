Зеленский: Покровск - главная цель россиян, в город проникли около 200 оккупантов

Россияне бросили все силы на Покровск, поскольку не могут взять Купянск, убежден президент.

Город Покровск Донецкой области сегодня - главная цель россиян, в город проникли около 200 оккупантов.

Об этом сообщил на встрече с журналистами 27 октября президент Владимир Зеленский, пишет "Левый берег".

По его словам, в городе находится около 200 оккупантов, которые рассредоточены по разным местам. Зеленский подчеркнул, что город остается главной целью россиян, они готовились его захватить еще год назад.

"Поэтому сказать, что все сейчас неправильно делается, - мне кажется, не очень объективно с точки зрения того, где мы сейчас с Покровском. Они на Покровск отдали такие силы, что Украина не может на одно направление отдать один к восьми людям. Вы представьте себе, сколько там у "русских" сил. Но при этом запланированного результата у них нет. На мой взгляд, такого результата, который они могут "продать" американцам, у них нет", - сказал он.

Президент рассказал, что россияне показывали США карту с уже оккупированным Покровском и рассказывали, что смогли захватить 90 % востока.

"Мы понимаем, для чего им Покровск. Он им нужен только для того, чтобы сказать - смотрите, все-таки идея, что Украина выходит с востока и отдает все остальное, что они хотят, - единственно возможна, иначе они будут вроде бы захватывать еще", - сказал президент.

По мнению главы государства, все силы россияне бросили на Покровск, поскольку не могут взять Купянск.

"Они очень хотели, чтобы одной из основных целей был Купянск. Но там они не имеют на сегодня таких возможностей... Они понемногу будут перебрасывать все на Покровск. Они понимают, что больше времени продавать что-то президенту Трампу как свои якобы успехи они не смогут", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, накануне в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ШР ДШВ) ВСУ, в Покровске продолжаются городские бои с группами россиян, которые благодаря численному превосходству в силах и средствах сумели просочиться и накопиться в разных частях города.

Нашу оборону усилили новыми подразделениями. В частности, штурмовыми войсками, артиллерией, экипажами БпЛА и другими составляющими Сил обороны. Военные заявляли, что оккупанты, попавшие в город, не пытаются закрепиться, а намерены продвинуться дальше на север. Тем самым враг хочет распылить украинские силы обороны и заблокировать сухопутные логистические коридоры в город.

