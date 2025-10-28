Также бывает и 13 командиров на одного пехотинца.

В некоторых батальонах пехоты почти нет, из 120 военных - только 7 пехотинцев, остальные - командиры или связисты.

Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко рассказал в эфире Вечер.LIVE.

"Такие позорные случаи, когда у батальона, это 560-600 бойцов. Состав батальона - 125 военных, из них - только 7 это пехота, остальные - командиры, рота обеспечения, рота логистики, рота связи", - сказал он.

Видео дня

По словам депутата, иногда бывает и 13 командиров на одного пехотинца, и это приводит к ситуации, когда батальоны небоеспособны.

"Тех неэффективных командиров надо понижать в звании, а некоторых надо вообще сажать", - считает Горбенко.

Народный депутат подчеркнул, что прорыв на Добропольском направлении произошел из-за того, что командир не вывел войска на рубеж - и до сих пор за это никто не понес ответственности.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, российские войска, несмотря на потери, продолжают атаки на Добропольском направлении Донецкой области, где задействованы подразделения морской пехоты.

Военный эксперт и спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что у этих частей низкий уровень подготовки. Он подчеркнул, что Донетчина остается приоритетным направлением для врага.

Кроме того, эксперт добавил, что на Приднепровском направлении на Херсонщине российские оккупанты не могут закрепиться даже на островах, а потому основные усилия они сосредотачивают на Донетчине.

Вас также могут заинтересовать новости: