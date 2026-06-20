Впервые за время войны: эксперт указал на признак подготовки РФ к тотальной мобилизации

Массовая мобилизация в РФ может начаться в ближайшие месяцы, считает Андрющенко.

Сейчас Россия готовится к массовой мобилизации, которая начнется ближе к осени. Об этом в эфире "Апостроф ТВ" заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, в мае-июне РФ понесла в Украине большие потери на поле боя и катастрофически отстает от графиков по набору новобранцев. Он рассказал, что в Пензе и области действительно были организованы блокпосты и проверки, но это не та сенсация, которая свидетельствовала бы о начале массовой "бусификации".

Зато, как сообщил Андрющенко, важно другое событие: на днях в Волгоградской области РФ были проведены учения по мобилизации для всех военкомов, в том числе из оккупированных регионов, кроме Крыма.

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"Это то, к чему они готовятся. Проведено впервые за весь период войны. Это свидетельствует о том, что РФ разворачивает мобилизационные мероприятия", – подчеркнул Андрющенко.

По его данным, жители оккупированных территорий станут первым мобилизационным резервом.

"Тотальная мобилизация, чтобы успокоить российское население, будет начинаться в значительной степени с оккупированных территорий, мол, они хотели присоединиться к новой родине и теперь должны идти ее защищать", – сказал он.

Как пояснил Андрющенко, условная "бусификация" будет разворачиваться с оккупированных территорий, и там к этому уже все готово. Он отметил, что в основном это не коснется украинцев, а бывших мигрантов, которые получили российские паспорта и приехали туда, чтобы заниматься ремонтами, не вступив на воинский учет.

По мнению Андрющенко, руководство РФ убеждено, что россияне "проглотят" массовую мобилизацию и никаких беспорядков не будет, даже когда массово будут везти гробы.

"Российское общество на сегодняшний день утратило возможность какого-либо сопротивления", – добавил Андрющенко.

Эксперт подчеркнул: социологические исследования показывают, что россияне хотят, чтобы война закончилась, но исключительно победой над Украиной, и чтобы наше государство перестало существовать.

"Бусификация" в России

Как сообщал УНИАН, в Пензе и Пензенской области России полицейские совместно с сотрудниками военкоматов организовали массовые облавы на мужчин.

Издание "Радио Свобода" со ссылкой на публикации в российских СМИ писало, что в Пензе всех без исключения забирают, останавливают машины, общественный транспорт, мужчин сажают в машины и увозят подписывать контракт, облавы проходят по всему городу.

По данным Astra, местная жительница Анастасия Фомина опубликовала обращение к председателю Следственного комитета РФ о похищении и отправке на фронт её 58-летнего отца, которого забрали из дома в селе Русский Качим. По словам Фоминой, её отца и других мужчин, которые в тот день находились в военкомате, заставляли подписать контракт под давлением. Уже на следующий день их отправили в Ростовскую область РФ.

В региональном управлении Росгвардии утром 18 июня заявили, что проводили межведомственный рейд – проверили 80 водителей и выявили девять граждан РФ, не вступивших на воинский учет – им вручили официальные повестки в военкомат. При этом отметили, что такие рейды будут проводиться "на систематической основе во всех районах области".

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