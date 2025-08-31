В Германии считают, что сейчас о размещении западных войск в Украине речь уже не идет.

Правительство Германии сомневается в необходимости отправлять немецкие войска в Украину в рамках гарантий безопасности. Вместо этого Берлин хочет сосредоточиться на финансировании украинской армии, сообщает Bild со ссылкой на источники.

Отмечается, что после саммита в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Германии стали активнее обсуждать возможность отправки немецких солдат в Украину для защиты страны от нового нападения. Теперь же канцлер Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клингбайль считают, что сейчас о размещении западных войск в Украине речь уже не идет.

Источники рассказали журналистам, что Берлин видит свою роль прежде всего в финансовой и военной поддержке Украины. По их словам, дискуссии о миротворческом мандате Германии пока отложены.

Собеседники издания поделились, что ФРГ готова взять на себя часть выплат бойцам после возможного прекращения огня, а также продолжить обучение украинских военнослужащих. Также Германия планирует помогать развитию военно-промышленного комплекса Украины.

Отправка иностранных войск в Украину - важные новости

Ранее заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что Варшава не будет отправлять войска в Украину после завершения боевых действий. Тем не менее он заверил, что Польша создаст базы и организует логистику для войск, которые будут участвовать в миротворческой миссии.

Кроме того, The New York Times писало, что в Германии обсуждают, будет ли страна отправлять своих военных в Украину в рамках гарантий безопасности. Дебаты по этому вопросу усилились в последние недели.

