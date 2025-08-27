Канцлер Германии намекнул, что не исключает такую возможность, но это решение не вызывает у многих немцев энтузиазма.

Несмотря на недели напряженных дипломатических переговоров и оптимистичные прогнозы президента США Дональда Трампа относительно окончания войны в Украине, до заключения мирного соглашения еще далеко. Но в Германии уже обсуждают, будет ли отправлять страна своих военных для поддержки мира в Украине, пишет The New York Times.

Издание указывает, что дебаты усилились по этому вопросу в последние недели, поскольку помогут определить, какую часть так называемой гарантии безопасности Европа сможет предоставить Украине после окончания войны.

Отмечается, что этот вопрос является важным для канцлера Германии Фридриха Мерца, который стремится восстановить лидерство Германии на континенте и во всем мире.

В публикации говорится, что с окончанием холодной войны последовательные правительства позволили вооруженным силам прийти в упадок, тогда как армия Германии восстанавливается за счет рекордных расходов.

Однако, немцы по-прежнему в основном не желают служить в вооруженных силах и не спешат в местные военкоматы. В стране настолько не хватает солдат, что правительство Германии планирует представить новый план по восстановлению смягченной версии военного призыва.

Указывается, что Мерц намекнул о готовности включить немецкие войска в европейскую миссию по безопасности в Украине, однако многие немцы, как и некоторые члены его партии, относятся к этому решению с меньшим энтузиазмом.

Министр иностранных дел Иоганн Вадефуль выразил мнение, что размещение немецких миротворцев в Украине "вероятно перегрузит" войско, поскольку Германия уже разместила в Литве часть военных для защиты от возможной российской агрессии.

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые предположил отправку европейских войск в Украину в начале прошлого года и это заявление вызвало у тогдашнего канцлера Германии Олафа Шольца осуждение. Он даже снял видео, в котором заверил немцев, что им никогда не стоит бояться отправки в Украину.

Миротворческая миссия в Украине после войны

Ранее УНИАН сообщал, что в Китае заявили, что не планируют отправлять в Украину своих миротворцев после окончания войны. Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь добавил, что позиция страны по этому вопросу четкая и не изменилась. Он опроверг информацию немецкого издания Die Welt, что Китай якобы обсуждал участие в международной миротворческой миссии в Украине.

Также мы писали, что посол Украины в Турции Нариман Джелял заявил, что Турция может отправить своих военных в Украину в случае подписания мирного соглашения с целью недопущения повторной российской агрессии. Также страна готова предоставить гарантии безопасности и помочь Украине в разминировании Черного моря и территорий.

