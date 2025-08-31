Те, кто отказывается от предложенной работы центров занятости, могут быть полностью лишены выплат.

Безработных украинцев в Германии могут полностью лишить помощи в 2026 году, пишет Bild.

Министерство труда Германии объявило об очередном замораживании социальных выплат в 2026 году для 5,6 миллиона получателей помощи, среди которых много украинских мигрантов.

По данным министерства, одинокий человек продолжит получать 563 евро в месяц, а выплаты детям зависят от возраста: 357-471 евро.

В то же время министр труда Бербель Бас предложила значительно более жесткие санкции для тех, кто не сотрудничает с центрами занятости. За пропуск обязательных приемов помощь сократится на 30%, а те, кто отказывается от предложенной работы, могут быть полностью лишены выплат.

"Мы предлагаем людям большую поддержку на пути к работе, но тем, кто не сотрудничает, мы значительно усложним это", - заявила Бас.

Особенно это касается украинских безработных, которые получают социальную помощь в Германии. Решение вступит в силу после одобрения Кабинета министров 10 сентября, без необходимости согласования Бундестагом.

Изменения связаны с необходимостью корректировать социальные выплаты после снижения инфляции и пересмотра стандартных ставок.

Украинские беженцы в Европе

Напомним, Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2027 года. Отмечается, что по состоянию на 2025 год временную защиту в странах-членах блока получили более 4,3 миллиона украинцев.

Вместе с тем, стало известно, что правительство Германии намерено сократить количество тех, кто получает государственную денежную помощь Bürgergeld. Это затронет в том числе и некоторых беженцев из Украины.

