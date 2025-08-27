Однако, по его словам, "это очень сложный конфликт".

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал о том, как относится российский лидер Владимир Пуутин к возможности заключения мирного соглашения. В интервью Fox News, отвечая на вопрос, заявлял ли Путин на саммите на Аляске, что готов к миру, Уиткофф ответил утвердительно.

"Безусловно. На столе есть мирное предложение. Он действительно это сказал и, надеемся, будет придерживаться своего обещания", - сказал он.

Уиткофф утверждает, что якобы Путин "приложил искренние усилия, чтобы добиться диалога", в том числе на саммите на Аляске, однако подччеркнул, что "это очень сложный конфликт".

Также он отметил, что потребуется личное присутствие Путинана переговорах для заключения мирного соглашения.

Спецпредставитель Трампа при этом снова заявил, что Путин во время саммита на Аляске "фактически признал, что этой войны никогда бы не было, если бы Трамп был президентом..

США и война в Украине

Ранее Дональд Трамп сделал ряд новых заявлений по российско-украинской войне. В частности, он заговорил о возможности введения санкций и пошлин не только против России, но и в отношении Украины.

При этом он заявил, что будет будет добиваться встречи между Зеленским и Путиным и надеется урегулировать войну РФ против Украины "очень быстро".

Тем временем The Hill назвало 5 причин, по которым правитель РФ Путин не пойдет на завершение войны против Украины.

