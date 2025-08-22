Вся аналитика и информация, связанная с российско-украинскими мирными переговорами, классифицирована как "NOFORN" (не подлежит распространению за рубежом).

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард несколько недель назад издала директиву, предписывающую не делиться информацией касательно российско-украинских мирных переговоров с ближайшими союзниками.

Как пишет CBS News, ссылаясь на источники в разведке, в меморандуме от 20 июля, подписанном Габбард, агентствам предписывалось не делиться информацией с альянсом "Пяти глаз", включающим США, Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

"Чиновники заявили, что директива классифицировала всю аналитику и информацию, связанную с нестабильными российско-украинскими мирными переговорами, как "NOFORN" (не подлежит распространению за рубежом), что означает, что эта информация не могла быть передана какой-либо другой стране или иностранным гражданам", - пишет издание.

В то же время, отмечает CBS News, меморандум не препятствует обмену дипломатической информацией, собранной другими способами, помимо разведывательного сообщества США, или военной оперативной информацией, не связанной с переговорами, например, информацией, которой США делятся с украинскими военными для содействия их оборонительным операциям.

США и Европа в войне в Украине

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейским странам придется оплатить "львиную долю" расходов на гарантии безопасности Украины.

Reuters пишет, что работа по планированию гарантий безопасности продолжается, добавив, что Вашингтон всё ещё "определяет масштаб своей роли".

При этом источники Reuters сообщили, что одним из вариантов была отправка европейских войск на Украину с передачей Соединенным Штатам управления и контроля над ними.

