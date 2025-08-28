Украина будет действовать зеркально: Сибига о решении Венгрии запретить въезд Мадьяру

В МИД подчеркнули, что Венгрия оказалась на ложной стороне истории

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявления министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто о запрете на въезд командиру ВСУ из-за ударов по нефтепроводу "Дружба". На странице в сети Х Андрей Сибига осудил Венгрию.

"Если российская труба важнее украинских детей, убитых Россией сегодня утром, - это моральный упадок. Венгрия оказалась на ложной стороне истории. Мы ответим зеркально", - написал глава МИД, обращаясь к своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто.

По мнению Сибиги, "бесстыдно" объявлять о запрете въезда украинским военнослужащим в день террористической массированной российской атаки.

Реакция венгров на удары по "Дружбе"

Как писал УНИАН, по словам глав венгерского МИД Петера Сийярто, командующему Сил беспилотных систем Роберту "Мадьяру" Бровди запретили въезд в Венгрию. Сийярто связал это с ударами дронов по нефтепроводу "Дружба", которые назвал нападением на суверенитет Венгрии.

Добавим, что 22 августа Силы беспилотных систем ВСУ атаковали нефтепровод "Дружба" в районе станции "Унеча" в Брянской области. Через этот нефтепровод российская нефть идет в Словакию и Венгрию.

