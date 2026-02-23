Буданов рассказал, что будет, если РФ не ответит за агрессию против Украины

Война, которую Россия начала против Украины подает пример всем другим режимам в мире.

Мир без последствий для России за агрессию - это приглашение к ее повторению в разных уголках мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов во время Justice Conference сегодня в Киеве.

"И пример для всех авторитарных режимов: "Нападай, убивай, разрушай и ничего тебе за это не будет", - считает глава ОП.

Видео дня

По словам Буданова, если решение о войне против суверенного государства не имеет персональных последствий, все международные правила перестают работать, разрушается существующий мировой порядок безопасности, жертвой может в любой момент стать любая другая страна.

"Это нужно четко всем понимать. Вопрос ответственности за агрессию - это сигнал не только о прошлом. Это сигнал о будущем. О том, как мир реагирует на противоправное применение силы и какие последствия ожидают нарушителя международных норм", - подчеркнул он.

Переговоры об окончании войны в Украине

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Россия ближе к завершению переговоров на военном, чем на политическом треке.

В то же время он добавил, что сложным является обсуждение роли европейских стран в гарантиях безопасности для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: