Длительная пауза в боях на передовой выглядит маловероятной.

В сделке по завершению войны РФ против Украины, которую предлагает президент США Дональд Трамп, есть несколько проблем.

Как пишет CNN, одна из них заключается в том, что американский лидер публично не озвучивал своих ожиданий от Москвы. А учитывая события последних нескольких недель, длительная пауза в боях на передовой выглядит маловероятной.

Белый дом может желать более широкой разрядки между Россией и США. Но без прочного урегулирования ситуации в Украине это приведет к долгосрочному расколу в Трансатлантическом альянсе и даже в НАТО. И это также чревато серьезным ущербом для доллара, экономического и политического положения США. Такие издержки перевысят выгоду от возможного кратковременного примирения Москвы и Вашингтона.

Видео дня

Вторая проблема Трампа заключается в том, что нет понимания, чего он ожидает от президента Украины Зеленского. В одном из постов он сказал Зеленскому "сделать это" (get it done, – ред.), но неясно, что означает "это".

Предложенная Трампом сделка, похоже, может призывать Украину согласиться на замораживание линии фронта и, возможно, на признание Штатами Крыма как части России. При этом Трамп уточнил, что не требует от Киева признать аннексию полуострова. Санкции со стороны Украины и Европы будут и далее изолировать полуостров, а также ни ЕС, ни Киев не согласятся с признанием Крыма частью РФ.

Заморозка фронта также может быть не в интересах Москвы. И поскольку Кремль пытается затянуть переговоры, очевидно, что там считают, что еще имеют перспективы на поле боя.

"Другие расплывчатые "красные линии" Кремля, озвученные различными официальными лицами, будут столь же разрушительны для длительного мира. В идеале Россия хочет предварительного снятия санкций. Все это несовместимо с более широкими проблемами безопасности на континенте и вынудит европейцев и Украину действовать в одиночку. Это тоже не приведет к мирному соглашению", – сказано в материале.

Главная проблема заключается в том, что российский диктатор Путин верит: время на его стороне. Трамп же неоднократно заявлял, что часы тикают. Эти две противоположные позиции не приведут к прочному соглашению. Кремль, возможно, решил, что способен добиваться от Белого дома крошечных уступок, постепенно выстраивая геополитическую картину в свою пользу. И за время президентства Трампа мир уже существенно изменился в пользу Москвы, считают авторы.

"Кремль практически не видит последствий нарушения им энергетического – или своего собственного одностороннего – перемирия. Он видит нетерпеливого президента США, чья команда часто неточно излагает факты, а ключевой посланник Стив Уиткофф в недавнем интервью Такеру Карлсону затруднился назвать регионы Украины, находящиеся под оккупацией. Все они также лишь частично находятся под российской оккупацией. Чем дольше Москва ведет переговоры, тем лучше выглядит сделка. (...) Но нет никаких оснований полагать, что он (Кремль, – ред.) хочет переговоров, которые действительно решат войну или прекратят боевые действия", – констатирует CNN.

США и война в Украине

По словам президента США Дональда Трампа, в вопросе завершения войны РФ против Украины есть прогресс. Он добавил, что Штаты оказывают "много давления" на Россию.

Тем временем в WP предположили, что Путин может пойти на любое мирное соглашение. И оно может открыть для России двери для возобновления агрессии против Украины в будущем. Кремль может отказаться от своих максималистских военных целей – по крайней мере временно, чтобы заманить Украину в политическую ловушку.

Вас также могут заинтересовать новости: