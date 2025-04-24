Москва понимает, что это предложение будет политически разрушительным для Владимира Зеленского, открывая возможность для России позже захватить больше Украины.

Россия представляет себя как потенциально открытую для спонсируемого США мирного соглашения, чтобы снискать расположение американского президента Дональда Трампа и заложить политическую ловушку для Украины. Об этом говорят западные чиновники и российские аналитики, пишет The Washington Post.

"На первый взгляд, предлагаемое США соглашение, по-видимому, не соответствует максималистским требованиям российских чиновников, которые включают демонтаж украинского государства и взятие под полный контроль четырех украинских регионов на линии фронта - Запорожья, Херсона, Донецка и Луганска, - на которые они претендуют", - сказано в статье.

Западные чиновники и российские аналитики считают, что Москва понимает, что это предложение будет политически разрушительным для президента Украины Владимира Зеленского, открывая возможность для России позже захватить больше Украины.

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Аналитики и представители элиты заявили, что Кремль может согласиться отказаться от своих максималистских военных целей - по крайней мере временно. Татьяна Становая, старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России сказала:

"Путин может изменить свою тактику. Я не исключаю, что Путин может согласиться. Он может рассматривать это как переходный период. Ему нужны политические изменения внутри Украины, и ничто не помешает ему подождать и добиться этого. Политические риски для Украины намного выше, чем для России. Это колоссальные компромиссы для Украины. Для Зеленского это начало конца, и ничто не помешает России через год заявить, что мирное соглашение было нарушено Украиной, и поэтому "мы должны вернуться к нашим первоначальным требованиям" взять под контроль украинское государство".

Отмечается, что согласие на многие элементы предложения США - особенно если не будет четких гарантий безопасности - нанесет политический ущерб Зеленскому и создаст возможность, которую Москва сможет использовать для дестабилизации Украины и подрыва его власти.

"Россияне стремятся угодить Трампу - или, что можно назвать игрой в Трампа. Они хотят изобразить Украину плохим парнем, и с Трампом это может быть реалистично. Они признали, что на данный момент Россия, возможно, не может продвигаться в военном отношении, и необходимо сменить инструменты", - сказал европейский чиновник.

Экономисты и европейские чиновники утверждают, что у Соединенных Штатов было бы гораздо больше рычагов, если бы они еще больше ужесточили санкции, а не пошли на уступки, например, отдав Москве 20 процентов украинской территории, которые она захватила во время полномасштабного вторжения. Чиновник добавил:

"Странно, что США оказывают давление только на жертву, а не на агрессора".

План "мирного" соглашения Трампа

"Мирный план", который продвигаетТрамп, обречен на провал, поскольку уступает России все рычаги влияния, не обеспечивая при этом гарантий безопасности для Украины. Такое мнение выразил обозреватель Bloomberg Opinion Марк Чемпион.

По его словам, два из семи пунктов потенциального соглашения являются показательными: немедленное прекращение огня, за которым последуют прямые переговоры между Москвой и Киевом.

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