В Белом доме не ответили, продолжат ли США помогать Украине в будущем.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он "очень" оптимистично настроен относительно того, что Украина и Россия заключат какое-то соглашение в ближайшие дни, но эксперты по вопросам безопасности все еще бьют тревогу, что президент России Владимир Путин не желает мира.

Об этом пишет Fox News. Администрация Трампа не уточнила, будет ли Вашингтон принимать меры против РФ, если не удастся достичь прекращения огня.

"То, что Трамп еще не объявил ни о каких последствиях, не означает, что он не планирует принять какие-то антироссийские меры. Трамп почти наверняка намерен, чтобы его экономическая война против Китая послужила примером для Путина, как далеко Трамп готов зайти, чтобы заставить своих противников выполнять свою волю", – сказала в интервью Fox News Digital бывший сотрудник разведки Министерства финансов и эксперт по вопросам России Ребекка Коффлер.

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Однако между США и Россией нет такой зависимости, как в случае с Китаем, добавила она. Поэтому, по ее словам, решение Трампа по России "гораздо сложнее, более рискованное и требует больше размышлений".

"Он может прибегнуть к драконовским экономическим шагам против России, а может и не прибегнуть, поскольку Путин может принять разрушительные, некинетические действия против США. Сейчас это толерантность к риску Трампа против толерантности Путина. И оба любят побеждать, и оба имеют толерантность к риску намного выше средней", – продолжила Коффлер.

В Белом доме не ответили, продолжат ли США помогать Украине в будущем, учитывая недавние ограничения на военную помощь, наложенные Трампом. Речь идет в частности отказ от продажи ракет Patriot, которые ранее использовались для защиты гражданского населения от российских ударов и стоили 1,5 миллиарда долларов за штуку.

Бывший начальник московского отделения ЦРУ Дэн Хоффман утверждает, что Штаты должны продолжать поддерживать Украину, если хотят быть глобальной сверхдержавой и сдерживать агрессию не с помощью своих войск на земле. Он отметил, что это крошечный процент бюджета Министерства обороны США.

"Нет никаких признаков того, что Путин хочет остановить войну. Это не удивительно. Потому что для того, чтобы война закончилась, кто-то должен победить, или обе стороны должны быть настолько уставшими, что не смогут продолжать борьбу. Россия – захватчик, поэтому вы должны остановить их, чтобы положить конец войне. Единственное, что остается неизменным, – это то, что Путин продолжает воевать. Его цель – свергнуть правительство в Украине. Он будет продолжать воевать до тех пор, пока не почувствует, что достиг этой цели, или пока не сможет больше воевать", – говорит Хоффман.

Его позицию разделяет и Коффлер. По ее мнению, независимо от действий Трампа Путин будет придерживаться той же стратегии: "продолжение войны на истощение, пока Украина не капитулирует или не будет полностью разрушена, а правительство не падет".

Война в Украине: это стоит знать

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время брифинга с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере американский лидер заявил, что война в Украине очень важна, и Штаты хотят завершить ее быстро. По его словам, следующие несколько дней будут важными.

Между тем государственный секретарь США Марко Рубио анонсировал новые встречи по мирному урегулированию в Украине в предстоящие выходные. Он говорит, что войну еще можно завершить.

"Обе стороны просто должны согласиться с этим. Мы показали им путь вперед. Мы обсудили эти идеи. Вчера состоялась хорошая встреча. В выходные будут хорошие встречи. Мы показали им финишную черту. Нам нужно, чтобы обе стороны согласились", – добавил Рубио.

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