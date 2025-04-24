По словам Трампа, Штаты оказывают "много давления" на Россию.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с рядом заявлений относительно войны, которую РФ ведет против Украины.

Во время совместного брифинга по итогам встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стьоре американский лидер заявил, что война в Украине является очень важной. По словам Трампа, Штаты хотят завершить ее быстро.

"Думаю, у нас есть большой прогресс. Посмотрим, что произойдет. Следующие несколько дней будут очень важными", – заявил он.

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Трамп также добавил, что Штаты оказывают "много давления" на Россию. При этом на вопрос о санкциях против РФ он "хотел бы ответить через неделю".

В то же время говоря о массированной атаке России на украинские города, президент США ответил сдержанно:

"Мне не понравилась эта ночь. Мы посреди мирных переговоров, а ракеты были выпущены".

Относительно ситуации вокруг Крымского полуострова, глава Белого дома сказал, что "вернуть Крым будет очень трудно". Он также акцентировал, что Крым "был отдан России при президенте по имени Барак Хусейн Обама", а он сам здесь ни при чем.

При этом уступкой со стороны России, по словам Трампа, будет "прекращение войны и отказ от захвата всей Украины":

"То, что Россия не захватила всю страну (Украину), является большой уступкой", – считает Трамп.

В то же время на вопрос о том, считает ли он все еще, что Украина должна отдать часть территории, чтобы достичь мира, Трамп ответил так:

"Ну, это зависит от того, какую территорию... мы сделаем все возможное, работая с Украиной... но они потеряли много территорий".

Кроме того, Трампа спросили о том, рассматривает ли он возможность выхода из переговорного процесса по завершению войны в Украине. По словам американского президента, журналист должен повторить этот вопрос через две недели.

"Но я думаю, мы очень близко", – добавил Трамп.

Война в Украине и Трамп

Днем президент США Дональд Трамп выложил в своей соцсети сообщение относительно российского массированного удара по Украине в ночь на 24 апреля. Обстрел он назвал "несвоевременным":

"Я не доволен российскими ударами по Киеву. Это не было необходимо, и очень несвоевременно. Владимир, остановись! 5000 солдат еженедельно гибнут. Давайте заключим мирное соглашение!", – написал Трамп.

Примечательно, что накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя переговоры в Лондоне, заявила, что Трамп разочарован, а президент Украины Владимир Зеленский "движется в неправильном направлении".

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