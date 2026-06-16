Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко, который ещё недавно угрожал Украине и странам Балтии, заговорил по-другому. Мол, Беларусь очень уязвима перед возможными атаками со стороны Украины, да и втягивать Беларусь в войну никто не хочет.

Почему же он вдруг так резко изменил своё отношение к Украине? Причин несколько.

Первая из них - российская экономика идет ко дну и тянет за собой беларускую. В первом квартале 2026 года замедление роста российской экономики уже негативно повлияло на белорусское производство и экспорт, более 2/3 которого ориентировано на российский рынок. Российские партнеры не могут своевременно оплачивать беларускую продукцию, требуют скидок, отсрочек платежей и т. п.

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Учитывая первое, вторая причина - необходимость диверсификации внешней торговли и логистики. После потери доступа к балтийским и украинским маршрутам Беларусь практически полностью зависит от российской транспортной инфраструктуры. Через российские порты идет экспорт калийных удобрений, нефтепродуктов, значительной части промышленной продукции. Россия прямо или косвенно контролирует логистику до 90% беларуского экспорта. Это означает, что у Москвы есть мощный рычаг влияния на Минск.

Третья причина логически вытекает из двух первых. Минску крайне необходимо возобновить экспортные потоки, прежде всего, калийных удобрений через Прибалтику и Украину. Насколько это важно, можно судить по тому, что Лукашенко убедил администрацию США обратиться к Киеву и балтийским столицам с просьбой разблокировать традиционные экспортные маршруты для беларуских минеральных удобрений, которые также нужны и Трампу для повышения популярности среди американских фермеров незадолго до промежуточных выборов в ноябре.

Ну, и, наконец, ещё одна важная причина - это учёт интересов Китая, которому важно, чтобы ветка "Одного пояса, одного пути" через Россию и Беларусь в Европу исправно функционировала.

Речь идет о контейнерных перевозках китайской продукции в Европу. Если вдруг "Бульбофюрер" решит вступить в войну против Украины на стороне кремлевского фюрера, то это, при нынешних технологических возможностях ВСУ поражать российскую логистику, будет означать логистическую катастрофу для трансбеларуского маршрута контейнерных перевозок из Китая. А это Пекину совершенно не нужно.

Стоит обратить внимание на визит вице-президента КНР Хань Чжэна в Беларусь 6-8 июня 2026 года. Он передал Лукашенко личные приветствия от Си и подтвердил поддержку Китаем беларуского суверенитета, безопасности и развития. Отдельно подчеркивалась реализация договоренностей между Си Цзиньпином и Лукашенко, а также развитие проектов в рамках "Пояса и пути".

В китайской системе власти вице-президент используется для передачи особо важных политических сигналов. Поэтому можно предположить, что Пекин стремился подтвердить, что Беларусь остается важным элементом китайской политики в Европе и ключевым звеном сухопутного маршрута "Пояса и пути", но при этом должна вести себя надлежащим образом.

Ну, и наконец - не следует игнорировать факт переориентации Киева на беларускую оппозицию. Это, конечно, вызывает у Лукашенко негативную реакцию и опасения, как бы он этого ни скрывал.