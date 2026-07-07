Суд во Франции вынес решение о праве Ле Пен участвовать в президентских выборах, – Sky News

Бывшая председательница партии "Национальное объединение" уже объявила о намерении принять участие в президентских выборах 2027 года.

Французский апелляционный суд открыл Марин Ле Пен путь к участию в президентских выборах 2027 года – однако при условии ношения электронного браслета, сообщает Sky News.

Издание напомнило, что в марте прошлого года суд признал лидера ультраправых виновной в растрате государственных средств.

Отмечается, что сегодня политическое будущее Ле Пен оказалось под угрозой, поскольку парижский апелляционный суд выносил решение относительно ее права участвовать в следующих выборах.

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В марте 2025 года ей было запрещено занимать государственные должности в течение пяти лет за растрату более 4 млн евро (3,4 млн фунтов стерлингов) из бюджета Европейского парламента.

По данным издания, судьи подтвердили предыдущее судебное решение о том, что она виновна в растрате средств ЕС. Также они постановили, что Ле Пен не имеет права занимать государственные должности в течение 45 месяцев, однако отсрочили исполнение этого решения на 30 месяцев.

Добавляется, что хотя это решение открывает Ле Пен путь к участию в президентских выборах 2027 года, суд также приговорил ее к трем годам лишения свободы: два года с отсрочкой и один год с электронным браслетом на лодыжке.

Поэтому, хотя это и не помешает ей принять участие в выборах на высший пост во Франции, это затруднит любую предвыборную кампанию как с политической, так и с логистической точки зрения.

Издание сообщило, что Ле Пен покинула зал суда, не общаясь с журналистами, а её адвокаты заявили, что она обдумает приговор. Ранее она заявляла, что не хотела бы вести предвыборную кампанию во время отбывания наказания под электронным надзором.

Примечательно, что бывшая лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен уже объявила во вторник, 7 июля, что примет участие в выборах президента Франции в следующем году.

Приговор Марин Ле Пен: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что, по версии следствия, Ле Пен, будучи депутатом Европарламента в период с 2004 по 2017 год, наняла четырех фиктивных помощников. Они были трудоустроены на должности помощников депутатов Европарламента и получали за это зарплату. На самом же деле эти лица работали либо на саму Ле Пен, либо на ее партию. Помимо фиктивного трудоустройства, Ле Пен подозревали в причастности к схеме хищения денег, выплачивавшихся ее партии в период с 2004 по 2016 год.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп, комментируя приговор, отметил, что многие люди полагали, что Марин Ле Пен будет осуждена. Он добавил, что политику запретили на 5 лет баллотироваться на государственные должности, тогда как она была, по его мнению, "ведущим кандидатом".

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