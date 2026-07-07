8 июля: церковный праздник сегодня, что в этот день обещает жару и богатый урожай

В народе православный праздник сегодня называют Прокопьев день.

8 июля по новому календарю православная церковь в Украине чтит память великомученика Прокопия.

Этот день издавна сопровождался народными приметами, традициями и особыми запретами, которым придавали большое значение.

Рассказываем, какой сегодня церковный праздник по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать 8 июля, а также на какие приметы обращали внимание наши предки.

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Какой церковный праздник сегодня, 8 июля

8 июля по новому стилю (21 июля - по старому) православные верующие чтят память великомученика Прокопия Кесарийского.

Будущий святой родился в Иерусалиме в знатной языческой семье и при рождении получил имя Неаний. Он сделал успешную военную карьеру при императоре Диоклетиане и по его приказу отправился в Александрию для преследования христиан. Однако по пути Неанию явился Иисус Христос - после этого мужчина уверовал, принял крещение и имя Прокопий.

За отказ отречься от новой веры святого подвергли жестоким пыткам и уговорам, но он остался непоколебим. По преданию, его стойкость вдохновила принять христианство не только собственную мать, но и многих язычников. В итоге Прокопий принял мученическую смерть, сохранив верность Христу.

К великомученику Прокопию обращаются с молитвами об укреплении духа и телесных сил, просят защитить от болезней, несчастий и жизненных испытаний.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 8 июля верующие чтят икону Божией Матери "Избавительница".

Какой сегодня праздник в народном календаре

В народной традиции этот день известен как Прокопьев день, Прокопий Жнец. Именно в эту пору начиналась жатва ржи - одна из самых важных работ лета. Первый сноп считался особенным: его перевязывали рушником и приносили в дом, где ставили на покути как символ достатка, богатого урожая и защиты семьи от бед. Хранили такой сноп до Покрова, а затем отдавали домашнему скоту - верили, что это убережет животных от болезней и поможет благополучно пережить зиму.

В некоторых регионах Украины существовал красивый обычай: первый сноп перевязывала красной лентой незамужняя девушка, приговаривая: "Завязываю лентой алой, чтобы всегда быть с парой". Считалось, что этот обряд помогает встретить будущего мужа.

День сегодня благоприятен для работы в поле, саду и огороде, уборки в доме, стирки.

Что нельзя делать сегодня

Церковь напоминает, что в этот день, как и всегда, следует избегать ссор, злобы, зависти, уныния и не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Что сегодня нельзя делать по народным поверьям:

отправляться в дальнюю дорогу - путешествие может оказаться неудачным;

начинать новые дела - они вряд ли принесут желаемый результат;

купаться в реках, озерах и других открытых водоемах - наши предки верили, что в этот день водяной особенно опасен и может навлечь несчастье;

лениться и уклоняться от работы - считалось, что Прокопий Жнец благоволит трудолюбивым, а безделье может обернуться неудачами.

В старину говорили, что день Прокопия нужно провести с пользой: работать в поле или по хозяйству, помогать близким и сохранять добрые отношения с окружающими - тогда весь год будет удачным и благополучным.

Народные приметы о погоде 8 июля

В народе внимательно наблюдали за погодой, насекомыми и природой - они подсказывают, каким будет конец лета и будущий урожай:

до полудня светит солнце - первая половина августа будет сухой и ясной;

дождь пошел после обеда - ненастная погода может затянуться надолго;

если 8 июля нет дождя, то на Ильин день он обязательно пойдет;

пчелы ведут себя беспокойно и становятся злыми - скоро наступит сильная жара;

поспела черника - значит, рожь уже готова к жатве, а урожай обещает быть богатым.

Одна из примет дня гласит: если сегодня заткнуть за пояс колосок ржи из нового урожая - до конца лета не будет болеть спина.

У кого именины сегодня

Именины 8 июля отмечает Прокоп.

Люди, рожденные в этот день, отличаются твердым характером, целеустремленностью и настойчивостью. Они легко осваивают новые знания, обладают хорошими способностями к обучению и нередко проявляют творческие таланты.

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