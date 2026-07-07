На Каховском водохранилище появились пеликаны: военные показали редкие кадры (видео)

В ВСУ отмечают, что птицы вернулись туда, где россияне пытались всё выжечь.

На бывшем Каховском водохранилище, плотину которого российские оккупанты взорвали летом 2023 года, появились пеликаны. Как сообщили в Силах обороны Юга Украины, операторы БПЛА 128-й отдельной тяжёлой механизированной бригады "Дикое поле" зафиксировали, как жизнь возвращается туда, где враг оставил пустыню.

"Они вернулись туда, где россияне пытались выжечь всё. Дикие пеликаны снова на берегах бывшего Каховского водохранилища! Оккупанты взорвали плотину, совершив экоцид, но… Великий Луг возрождается! Природа сильнее российского террора. Защищаем своё!", – подчеркивают в бригаде.

На кадрах, обнародованных украинскими военными, можно увидеть десятки пеликанов. Редкие птицы находятся, в том числе, на поверхности земли, которая сильно растрескалась – очевидно, раньше она была покрыта водой. Судя по всему, во время съемки птицам ничего не мешало, и они не собирались покидать понравившуюся им территорию.

Разрушение Каховской ГЭС – важные новости

Как писал УНИАН, 6 июня произошел теракт на Каховской ГЭС – российские оккупанты взорвали плотину, что привело к масштабной экологической катастрофе. Погибло множество животных, птиц, исчезли целые биоценозы. Были размыты канализационные сооружения, АЗС и т. д.

В Черное море попало огромное количество грязи, к одесскому побережью выносило тела оленей, погибших из-за наводнения в Херсонской области, вызванного разрушением Каховской ГЭС.

Недавно в Национальном заповеднике "Хортица" заметили редкую птицу – розового пеликана, занесенного в Красную книгу Украины. Отмечалось, что появление этой величественной птицы на хортицких озерах не является случайностью, а указывает на глубокие исторические корни региона.

По словам специалистов, до создания Каховского водохранилища плавновые системы Большого Луга Запорожского были настоящим убежищем для этих птиц. Там находился уникальный оазис с большими стаями птиц.

Вас также могут заинтересовать новости: