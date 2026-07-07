НБУ усилил гривню к доллару: официальный курс валют на 8 июля

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,88 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 8 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,51 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,88 гривни за один евро, то есть национальная валюта потеряла 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,48/44,53 грн/долл., а к евро – 50,87/50,91 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках 7 июля потерял 8 копеек и составляет 44,84 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 44,36 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне снизился на 17 копеек и составил 51,28 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно было по курсу 50,67 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 5 копеек и составил 44,80 гривни за доллар, а курс евро в банке подешевел на целых 20 копеек и составлял 51,30 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,20 гривни, а евро – по курсу 50,30 гривни за единицу иностранной валюты.

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