ВАКС не продлил меру пресечения в отношении Тимошенко по делу о подкупе

Высший антикоррупционный суд не продлил меру пресечения народному депутату Украины Юлии Тимошенко, лидеру фракции "Батькивщина".
Как сообщает корреспондент УНИАН, решением суда было отказано прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ходатайстве о продлении обязательств, возложенных на Юлию Тимошенко.
Теперь Тимошенко не обязана информировать САП о своих передвижениях по Украине и за границу. Из ограничений, введенных в отношении нее в рамках расследования дела, по которому она является обвиняемой, остался только залог в размере 33 млн грн.
Тимошенко после заседания суда сказала журналистам, что теперь у нее нет никаких ограничений.
"Нет ничего. Я могу спокойно жить и работать. Но я не пропущу ни одного судебного заседания, не пропущу никаких действий, предусмотренных законом", – отметила она.
При этом Тимошенко отметила, что верит, что "политизированные репрессии" против неё будут прекращены. По её словам, у неё есть все паспорта и она может свободно передвигаться.
Подробнее о деле
Как сообщал УНИАН, 13 января 2026 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро сообщила, что руководитель одной из депутатских фракций парламента Украины был уличен в подкупе народных депутатов за голосование по конкретным законопроектам.
Отмечалось, что Тимошенко уличена в предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, входящих в фракции, не возглавляемые ею, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.
16 января 2026 года Высший антикоррупционный суд Украины постановил применить к Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн 280 тыс. грн.
Суд обязал лидера партии "Батькивщина" сдать загранпаспорта, каждый раз являться в суд или Национальное антикоррупционное бюро в случае вызова, не выезжать из Киева и области без разрешения следователей или суда, не общаться с рядом народных депутатов.
Отмечалось, что если Тимошенко не внесет залог или нарушит условия этой меры пресечения, то в отношении неё может быть применена более строгая мера.
23 января стало известно, что за лидера "Батькивщины" внесли денежный залог, предусмотренный решением суда о мере пресечения в отношении неё.
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