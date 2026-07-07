ВАКС не продлил меру пресечения в отношении Тимошенко по делу о подкупе

Депутат пообещала и впредь добросовестно посещать судебные заседания.

Высший антикоррупционный суд не продлил меру пресечения народному депутату Украины Юлии Тимошенко, лидеру фракции "Батькивщина".

Как сообщает корреспондент УНИАН, решением суда было отказано прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ходатайстве о продлении обязательств, возложенных на Юлию Тимошенко.

Теперь Тимошенко не обязана информировать САП о своих передвижениях по Украине и за границу. Из ограничений, введенных в отношении нее в рамках расследования дела, по которому она является обвиняемой, остался только залог в размере 33 млн грн.

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Тимошенко после заседания суда сказала журналистам, что теперь у нее нет никаких ограничений.

"Нет ничего. Я могу спокойно жить и работать. Но я не пропущу ни одного судебного заседания, не пропущу никаких действий, предусмотренных законом", – отметила она.

При этом Тимошенко отметила, что верит, что "политизированные репрессии" против неё будут прекращены. По её словам, у неё есть все паспорта и она может свободно передвигаться.

Подробнее о деле

Как сообщал УНИАН, 13 января 2026 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро сообщила, что руководитель одной из депутатских фракций парламента Украины был уличен в подкупе народных депутатов за голосование по конкретным законопроектам.

Отмечалось, что Тимошенко уличена в предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, входящих в фракции, не возглавляемые ею, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

16 января 2026 года Высший антикоррупционный суд Украины постановил применить к Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн 280 тыс. грн.

Суд обязал лидера партии "Батькивщина" сдать загранпаспорта, каждый раз являться в суд или Национальное антикоррупционное бюро в случае вызова, не выезжать из Киева и области без разрешения следователей или суда, не общаться с рядом народных депутатов.

Отмечалось, что если Тимошенко не внесет залог или нарушит условия этой меры пресечения, то в отношении неё может быть применена более строгая мера.

23 января стало известно, что за лидера "Батькивщины" внесли денежный залог, предусмотренный решением суда о мере пресечения в отношении неё.

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