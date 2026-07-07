Сколько в Польше могло быть ракет к Patriot, часть из которых передали Украине: ответ экспертов

Вероятно, передача могла состояться где-то в первые три месяца 2026 года.

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскрыл объемы военной помощи, которую страна оказала Украине за время полномасштабного вторжения.

Как пишут аналитики Defense Express, несмотря на то, что о большинстве пунктов из списка мы уже знали ранее, там были и такие, о которых официально публично говорят впервые.

Они отметили, что одним из таких пунктов является передача Польшей Украине дефицитных, критически необходимых для защиты украинских городов от российских баллистических ракет, зенитных ракет PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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"Однако в опубликованном перечне так и не было указано количество, в каком поставлялось то или иное вооружение и боеприпасы. Поэтому сколько именно Польша могла передать Украине ракет PAC-3 MSE. Чтобы это узнать, сначала необходимо понять, сколько вообще было этих ракет в Польше", - пишут они.

Они утверждают, что на данный момент Польша имеет на вооружении две батареи ЗРК Patriot, которые были заказаны в 2018 году за 4,75 миллиарда долларов в рамках первой части программы "Висла", и которые только в прошлом году достигли полной оперативной готовности.

Кроме того, вместе с двумя батареями Patriot Польша получила 208 зенитных ракет PAC-3 MSE, что действительно мало. Учитывая, что Польша не оставила бы себя без зенитных ракет для самозащиты, из этих 208 ракет Украине могло достаться совсем небольшое количество. Аналитики пояснили:

"Сколько точно - пока неизвестно, но, вероятно, это не более нескольких десятков единиц. Однако даже это уже очень хорошо, учитывая, что дефицит PAC-3 MSE сейчас находится на критическом уровне, а во время последней массированной атаки вообще не было сбито ни одной баллистической ракеты из-за отсутствия боекомплекта".

Важно, что когда именно была осуществлена передача ракет PAC-3 MSE, также неизвестно. Однако, учитывая, что намеки на такую помощь начали появляться в апреле этого года, то, вероятно, передача могла быть осуществлена где-то в первые три месяца 2026 года.

Дефицит ракет для Patriot

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США уже обсуждали передачу лицензий на производство ракет-перехватчиков для Patriot. В то же время Украина стремится заручиться соответствующей поддержкой других союзников по НАТО, чтобы воплотить эти намерения в реальность.

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