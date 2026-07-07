В ГСЧС объяснили, как защитить себя, если гроза застала на водоеме или в горах

В таких местах опасно оставаться на месте во время грозы.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объяснили, как защитить себя и ребенка во время грозы, если непогода застала вашу семью у водоема или во время путешествия в горах.

Там отметили, что звуки грома могут ассоциироваться с войной и вызывать у ребенка тревогу, поэтому нужно успокоить его и объяснить: сам гром безопасен, угрозу представляет молния.

"Действуйте уверенно и спокойно – объясните ребенку, почему опасно оставаться на месте и как нужно поступать, чтобы уберечься", – отметили в службе.

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Что повышает риск поражения молнией:

мокрая одежда;

украшения и часы из металла;

высокие деревья, холмы, водоемы и костры;

металлические конструкции и изделия (не пользуйтесь зонтиком с металлической основой);

гаджеты (выключите телефон и воздержитесь от звонков, звоните только в случае крайней необходимости в перерывах между грозовыми разрядами);

резкие движения, бег и суета.

"Если непогода застала вас у водоема, немедленно выйдите из воды – она очень хорошо проводит ток. Покиньте пляж и как можно быстрее отойдите от береговой линии. Если гроза застала вас в лодке, сразу направляйтесь к ближайшему берегу. Попросите ребенка сесть на дно плавсредства, а сами наклонитесь как можно ниже. Если берег слишком далеко, то достаньте весла из воды и положите их в лодку, сядьте неподвижно, обхватите колени руками, а голову спрячьте между ними", – говорится в сообщении.

Если гроза застала вас в горах, то, как подчеркнули в ГСЧС, нужно немедленно спускаться вниз, держаться как можно дальше от одиночных высоких деревьев, горных рек, ручьев и глинистых почв, а также спрятать в рюкзак все металлические предметы.

"Если вы оказались в лесу, найдите низкорослую поляну, избегайте одиночных высоких деревьев и тех, в которые ранее уже попадала молния (земля там обладает высокой электропроводностью). На открытой местности не ложитесь на мокрую землю! Присядьте, опустите голову, обхватите колени руками. Старайтесь держать стопы вместе – это уменьшает площадь контакта с землей. Если вы в палатке, сядьте посередине, лучше всего – на надувной матрас или сухой каремат. Категорически запрещено прикасаться к мокрому полотну палатки и металлическим опорам", – говорится в рекомендациях.

Если вы находитесь в автомобиле во время грозы, остановитесь подальше от деревьев и линий электропередач. Заглушите двигатель, закройте окна и переждите непогоду внутри. Автомобиль – одно из самых безопасных мест во время грозы.

Если же вы идете семьей или компанией, держитесь на расстоянии 3–5 метров друг от друга, не прячьтесь под одинокими деревьями и на холмах. По возможности стоит укрыться в углублении в земле.

Погода в Украине

Как сообщал УНИАН, в выходные в Украину пришел холодный атмосферный фронт, что привело к снижению температуры до более комфортных значений.

8 июля по всей Украине, кроме юго-востока, пройдут умеренные дожди. Вместе с тем, в большинстве северных, центральных, а также южных областей осадки будут значительными. Также ожидается град и шквалы до 15-20 м/с.

9 и 10 июля кратковременные дожди с локальными грозами ожидаются преимущественно днем. И только 9 июля в большинстве северных, а ночью и западных областей ожидается погода без осадков.

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