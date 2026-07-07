Эти признаки помогают понять, насколько ваши отношения вообщ серьезны и способны выдержать испытание временем.

Когда люди только влюбляются, они редко задумываются о будущем - на первом плане обычно сильные эмоции, взаимное притяжение и желание проводить вместе как можно больше времени.

Но со временем эмоции утихают, и на первый план выходят совсем другие вопросы: как понять, что мужчина готов к семье, действительно ли он настроен на серьезные отношения и смогут ли они выдержать испытания реальной жизнью.

Ранее мы рассказывали, чего хотят женщины от отношений в возрасте 30-40 лет.

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Как понять, что мужчина хочет с тобой серьезных отношений

Психологи считают, что одной влюбленности для крепкого союза недостаточно. Намного важнее признаки - их есть два - которые говорят о совместимости партнеров в долгосрочной перспективе.

1. У вас совпадают жизненные цели и ценности

Если человек разделяет ваши жизненные ценности, это зачастую важнее, чем внешность, харизма или успешность. Именно общие взгляды на жизнь помогают чувствовать себя рядом с партнером спокойно и уверенно.

Общие музыкальные вкусы, одинаковые любимые фильмы или хобби - приятный бонус, но этого недостаточно для долгих отношений. Намного важнее совпадение взглядов на действительно серьезные вещи: хотите ли вы детей, как относитесь к финансам, где мечтаете жить, как строить карьеру и каким видите свое будущее.

Если по этим вопросам партнеры смотрят в одну сторону, искать компромиссы становится гораздо легче. Даже сложные решения воспринимаются как совместный выбор. Но вот если один мечтает об одном будущем, а второй - совсем о другом, конфликты будут возникать снова и снова.

Это подтверждает исследование 2023 года, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences. Ученые выяснили, что пары, у которых совпадают основные черты характера и жизненные ценности, чаще бывают довольны своими отношениями.

Например, если оба партнера хотят жить в одном городе, поддерживать тесные отношения с семьей и воспитывать детей в привычной среде, даже сложные решения - например, связанные с работой или переездом - принимать легче. Они воспринимаются как общая задача, а не борьба интересов.

Совсем иначе складываются отношения, если один мечтает постоянно путешествовать и жить в разных странах, а другой хочет спокойной семейной жизни рядом с родственниками. Ни один из этих вариантов не является неправильным, но такие разные представления о будущем часто становятся причиной постоянных конфликтов.

Как понять что мужчина настроен серьезно? Психологи советуют обратить внимание на четыре важных вопроса:

каким вы с партнером видите свое будущее (брак, дети, переезд);

есть ли у вас принципиальные разногласия по важным темам;

совпадают ли ваши взгляды на деньги, расходы и накопления;

одинаково ли вы представляете заботу о детях, друг о друге и пожилых родственниках.

Для крепких отношений не обязательно быть одинаковыми во всем, но ваши жизненные планы должны быть совместимыми.

2. Ваш партнер умеет мириться после ссор

Даже самые счастливые пары конфликтуют – и это нормально. Разница в том, что одни умеют обсуждать проблему и мириться, а другие - только накапливают обиды.

По мнению известного исследователя семейных отношений Джона Готтмана (Dr. John Gottman), одним из главных признаков крепкого союза является готовность партнеров восстанавливать контакт после ссоры. Важно не то, возникают ли конфликты, а то, как люди их решают.

Такие попытки могут выглядеть совсем просто:

взять партнера за руку во время ссоры;

пошутить, чтобы снять напряжение;

сказать "Прости, давай попробую объяснить по-другому";

"Кажется, мы оба слишком эмоциональны. Может, сделаем паузу?";

"Я понимаю, почему ты расстроился/расстроилась".

Иле же просто вернуться к разговору позже, когда эмоции утихнут.

Исследование Джона Готтмана, опубликованное в 2015 году в Journal of Family Psychotherapy, показало, что именно такие действия помогают снизить напряжение и возобновить эмоциональную связь между партнерами.

При этом наиболее эффективными оказались не логические аргументы, а проявление заботы, юмор, нежность, сочувствие, готовность признать часть своей ответственности и простые слова поддержки вроде: "У нас все будет хорошо".

Если же один партнер постоянно пытается помириться, а второй отвечает холодностью, сарказмом, игнорированием или продолжает критиковать, то со временем даже небольшие ссоры начинают восприниматься как серьезная угроза отношениям.

После здорового конфликта партнеры обычно говорят:

"Давай начнем сначала";

"Я тебя услышал";

"Я все еще расстроен, но не хочу, чтобы мы ссорились";

"Давай поговорим позже, когда оба успокоимся".

Как понять, что мужчина настроен несерьезно? Отношения, в которых попытки примирения отвергаются, имеют такие признаки:

сарказм;

закатывание глаз;

постоянная критика;

демонстративное молчание;

неискренние извинения.

Поэтому обратите внимание именно на поведение мужчины во время небольших разногласий. Готов ли он искать компромисс, признавать свои ошибки и идти навстречу? Если партнер избегает разговоров, не пытается восстановить контакт после ссор и не готов обсуждать общее будущее, это может быть одним из признаков того, что ваш мужчина настроен несерьезно.

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