Новый экшн-триллер о войне в Украине назвали 'одним из лучших боевиков года'

Фильм получил восторженные отзывы критиков.

Остросюжетный экшн-триллер "Человек войны" ("Man of War") 2026 года от известного режиссера Уильяма Кауфмана, действия которого разворачиваются в Украине, критики назвали "одним из лучших боевиков года", передает collider.com.

Отмечается, что фильм с ЛаМоникой Гарреттом в главной роли вышел в цифровом прокате 3 июля 2026 года, и, судя по первым отзывам, впечатлил многих зрителей и критиков.

"Издание The Action Elite оценило фильм почти максимальной оценкой - 4 балла из 5, назвав его "полномасштабным хаосом" и отдельно похвалив "жесткую и мощную главную роль" Гарретта. Кроме того, Action-Flix поставил картине максимальные 5 баллов из 5 и назвал Кауфмана "мастером кинематографического тактического экшена". Издание Action Reloaded отметило, что фильм эффективно использует военный фон, создавая именно тот жесткий боевик, которого ждут поклонники жанра, но при этом не забывает о мирных людях, оказавшихся в центре конфликта", - говорится в публикации.

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"Человек войны" Уильяма Кауфмана - что важно знать

Действие фильма происходит в Украине в первые месяцы полномасштабной войны, развязанной Россией. В центре сюжета - бывший боец элитного подразделения ВМС США "морские котики" и экс-сотрудник ЦРУ Майкл Коннор.

Его жизнь резко меняется после того, как он получает видеосообщение о похищении приемной дочери Рили, которая находилась в Харькове в составе гуманитарной миссии. Девушка оказывается в плену после нападения на детский дом.

Не теряя времени, Коннор отправляется в зону боевых действий, чтобы вернуть дочь. Во время рискованной операции ему предстоит работать вместе с группой частных военных специалистов и украинским проводником по имени Дани. Преодолевая артиллерийские удары, атаки беспилотников и другие опасности войны, герой вступает в противостояние с российским командиром Станиславом Коневым.

Помимо ЛаМоники Гарретта, в актерский состав вошли Линдс Эдвардс ("Осирис"), Эндрю Ховард ("Области тьмы"), Розмари Янева ("Вышибала"), Джейсон Патрик ("Пропащие ребята") и Дэниэл Бернхардт ("Джон Уик").

Напомним, ранее УНИАН писал, как критики оценили "Одиссею" Кристофера Нолана.

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