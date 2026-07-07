Психолог назвал 7 скрытых признаков крайне нездоровых отношений

Эти тревожные сигналы нельзя игнорировать.

Американский психолог Марк Треверс назвал тревожные признаки крайне нездоровых отношений, которые легко пропустить.

"Многие люди проводят месяцы - или даже годы - в нездоровых отношениях, застряв в цикле сомнений в себе, задаваясь вопросом, не витает ли в голове всякая ерунда, не преувеличивают ли они или правильный ли это шаг - расстаться. Как психолог, изучающий отношения в парах, я обнаружил, что существуют явные признаки того, что отношения больше не являются здоровыми для одного или обоих партнеров. Но их часто легко пропустить, когда вы сами переживаете эти отношения", - объяснил Треверс в статье для CNBC.

И вот какие признаки крайне нездоровых отношений психолог перечислил:

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Конфликт заканчивается презрением. Согласно исследованиям, презрение является одним из самых сильных факторов, предсказывающих развод.

Вы требуете, а партнер отступает. Еще одна тревожная модель поведения, которую исследователи называют "циклом требования-отстранения", возникает в отношениях довольно часто. Один партнер настаивает на переменах, хочет обсудить проблему или найти решение, в то время как второй избегает разговора, меняет тему, уходит от диалога или полностью игнорирует ситуацию.

Вы чувствуете себя так, словно ходите по тонкому льду. В нездоровых отношениях вы можете постоянно следить за тем, что говорите, репетировать разговоры перед их началом или избегать важных для вас тем просто ради сохранения мира.

Контроль маскируется под любовь. Партнер может настаивать на том, чтобы всегда знать, где вы находитесь, требовать доступа к вашему телефону, препятствовать вашей самостоятельности или постепенно изолировать вас от других.

Во всем почему-то всегда виноваты вы. Ответственность – важный компонент любых здоровых отношений, и она, как правило, отсутствует в нездоровых отношениях. Вместо этого, когда возникают проблемы, вина обычно перекладывается, и ответственность становится односторонней.

Агрессия стала нормой. Распространенное заблуждение заключается в том, что агрессия должна быть физической, прежде чем ее можно будет считать насилием, но это не всегда так. Агрессия может быть физической, вербальной, эмоциональной или психологической.

Вы потеряли чувство собственного "я". Один из самых показательных признаков нездоровых отношений – это постепенная потеря "я". На этом этапе отношения начинают поглощать вашу личность. Вы жертвуете хобби, интересами, целями, ценностями и личностным ростом, чтобы сохранить отношения или избежать конфликта.

"Помните, что идеальных отношений не бывает. Но если несколько из этих моделей поведения сохраняются или усиливаются, стоит обратить на это внимание - и, если вы не уверены, обсудить это с психотерапевтом", - посоветовал Треверс.

Напомним, ранее психолог назвал 2 привычки, которые выдают по-настоящему верных партнеров.

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