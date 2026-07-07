Один из символов Турции 'заговорил' на украинском языке

Украинские аудиогиды уже доступны в достопримечательных местах 60 стран мира.

В одном из главных символов современной Турции, в месте памяти первого президента этой страны Мустафы Кемаля Ататюрка, с сегодняшнего дня начал работать украиноязычный гид. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская в социальной сети Facebook.

Историю Ататюрка можно услышать на украинском языке

Украинский аудиогид сегодня начинает работать в специальном мемориале Аниткабир, основанном в честь первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

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"Украинская община Турции, которая значительно выросла из-за российского вторжения, сможет услышать историю Ататюрка и его страны на родном языке. А украинский зазвучит наряду с английским, французским, китайским, испанским, ведь он имеет право быть доступным в ведущих достопримечательностях мира наравне с другими языками", – подчеркнула первая леди.

Она отметила, что уже запущено 124 украиноязычных аудиогида в знаковых местах 60 стран.

Что известно об Ататюрке

Как отметила Зеленская, главный политический принцип Мустафы Кемаля Ататюрка: "Мир дома, мир в мире".

Сто лет назад Ататюрк фактически основал современную Турцию. Мустафа Кемаль после распада Османской империи доказал, что "необязательно быть империей, чтобы занять достойное место в мире".

Кроме того, среди других прогрессивных реформ первого президента Турецкой республики – предоставление женщинам права учиться, работать и голосовать.

Приведенный выше принцип Ататюрка стал основой политики всего обновленного государства. В частности, речь идет о спокойствии, согласии и отсутствии раздоров внутри страны, а также о дружеских отношениях со всеми другими государствами.

"Ататюрк считал, что нужно уважать границы и правила каждой страны, а война – преступление, если она не ведётся для защиты собственной жизни", – отметила первая леди Украины.

О мемориале Аниткабир

Специальный мемориал Аниткабир создан для сохранения памяти об Ататюрке.

"Это настоящий национальный символ – одновременно мавзолей, музей и парк. Здесь проходят официальные церемонии, бывает много туристов – местных и иностранных", – добавила первая леди.

Как указано на официальном сайте мемориала, на территории памятника, помимо прочего, находится мавзолей, где похоронен Ататюрк, а также музей, посвященный ему и Войне за независимость.

В музее увековечены выдающиеся сражения, выигранные Ататюрком, и в частности сражение времен Первой мировой войны при Чанаккале. Также можно ознакомиться с периодом основания и первыми годами становления Турецкой Республики, временем пребывания Ататюрка у власти.

Аудиогиды на украинском языке в Турции

Как сообщал УНИАН, в Турции уже во многих достопримечательных местах есть украиноязычные аудиогиды. В частности, в крупнейшем дворце Турции – Долмабахче (Стамбул), в музее под открытым небом Эфес и в Национальном парке Гёреме (в Каппадокии).

Также аудиогиды на украинском языке есть в Археологическом музее Анталии и в музее Святого Николая в Демре, провинция Анталия.

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