Один из символов Турции 'заговорил' на украинском языке

В одном из главных символов современной Турции, в месте памяти первого президента этой страны Мустафы Кемаля Ататюрка, с сегодняшнего дня начал работать украиноязычный гид. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская в социальной сети Facebook.
Историю Ататюрка можно услышать на украинском языке
Украинский аудиогид сегодня начинает работать в специальном мемориале Аниткабир, основанном в честь первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
"Украинская община Турции, которая значительно выросла из-за российского вторжения, сможет услышать историю Ататюрка и его страны на родном языке. А украинский зазвучит наряду с английским, французским, китайским, испанским, ведь он имеет право быть доступным в ведущих достопримечательностях мира наравне с другими языками", – подчеркнула первая леди.
Она отметила, что уже запущено 124 украиноязычных аудиогида в знаковых местах 60 стран.
Что известно об Ататюрке
Как отметила Зеленская, главный политический принцип Мустафы Кемаля Ататюрка: "Мир дома, мир в мире".
Сто лет назад Ататюрк фактически основал современную Турцию. Мустафа Кемаль после распада Османской империи доказал, что "необязательно быть империей, чтобы занять достойное место в мире".
Кроме того, среди других прогрессивных реформ первого президента Турецкой республики – предоставление женщинам права учиться, работать и голосовать.
Приведенный выше принцип Ататюрка стал основой политики всего обновленного государства. В частности, речь идет о спокойствии, согласии и отсутствии раздоров внутри страны, а также о дружеских отношениях со всеми другими государствами.
"Ататюрк считал, что нужно уважать границы и правила каждой страны, а война – преступление, если она не ведётся для защиты собственной жизни", – отметила первая леди Украины.
О мемориале Аниткабир
Специальный мемориал Аниткабир создан для сохранения памяти об Ататюрке.
"Это настоящий национальный символ – одновременно мавзолей, музей и парк. Здесь проходят официальные церемонии, бывает много туристов – местных и иностранных", – добавила первая леди.
Как указано на официальном сайте мемориала, на территории памятника, помимо прочего, находится мавзолей, где похоронен Ататюрк, а также музей, посвященный ему и Войне за независимость.
В музее увековечены выдающиеся сражения, выигранные Ататюрком, и в частности сражение времен Первой мировой войны при Чанаккале. Также можно ознакомиться с периодом основания и первыми годами становления Турецкой Республики, временем пребывания Ататюрка у власти.
Аудиогиды на украинском языке в Турции
Как сообщал УНИАН, в Турции уже во многих достопримечательных местах есть украиноязычные аудиогиды. В частности, в крупнейшем дворце Турции – Долмабахче (Стамбул), в музее под открытым небом Эфес и в Национальном парке Гёреме (в Каппадокии).
Также аудиогиды на украинском языке есть в Археологическом музее Анталии и в музее Святого Николая в Демре, провинция Анталия.