В Европе туристы все активнее меняют пляжи и бары на неожиданный формат отдыха

Все больше туристов проявляют интерес к освоению новых навыков.

Еще осенью прошлого года эксперты прогнозировали, что участие в местных воркшопах станет одним из главных туристических трендов в 2026 году. И, как оказалось, они были правы.

Как пишет Euronews Travel, свежий опрос от Mastercard показал, что европейцы во время отпуска все чаще меняют классический пляжный отпуск на участие в различных мастер-классах по месту отдых.

В ходе опроса более 27 тысяч отдыхающих из 28 европейских стран компания обнаружила, что почти половина участников (48%) планируют освоить новый навык в рамках своего следующего путешествия, а 37% уже даже забронировали такие туры.

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Кроме того, 42% европейских туристов готовы заплатить больше за поездку, где они смогут узнать что-то новоес помощью местных поставщиков услуг, предлагающих аутентичные впечатления.

В Mastercard даже придумали специальный термин для такого формата отдыха – skillday, что можно перевести как "день обучения навыкам".

Больше всего такой формат отдыха интересует "зумеров": 57% опрошенных молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет уже планируют поездку, связанную с приобретением новых навыков.

При этом аналитики отмечают, что для многих опрошенных получение новых навыков стало куда более значимым, чем покупка привычных сувениров.

Одновременно эксперты отмечают еще одну положительную сторону этого тренда – путешествия, нацеленные на получение определенных навыков, как правило, оттягивают туристов из переполненных "горячих точек" в небольшие города, сельскую местность и более спокойные сезоны, помогая более равномерно распределять туристические потоки.

Какие навыки европейцы хотят освоить за границей в 2026 году

Изучение языка – 30% Кулинарные навыки – 28% Производство продуктов питания и напитков – 28% Оздоровление и движение, включая медитацию и боевые искусства – 25% Традиционные ремесла, включая ткачество, деревообработку и текстиль – 24% Творческие искусства, включая фотографию, живопись и литературу – 23% Спорт, включая катание на лыжах, серфинг и пеший туризм – 19% Навыки выживания на природе, включая собирательство и ориентирование на местности – 18% Наследственные ремесла и традиционные техники – 14% Навыки устойчивого образа жизни, включая охрану природы – 13%

При этом опрос Mastercard установил, что жители разных стран Европы имеют разные предпочтения по формату skillday.

Например, изучение языка было наиболее популярно среди сербов (45%), тогда как румыны оказались наиболее увлечены едой – 41% из них хотели бы пройти кулинарные курсы за границей, а путешественники из Швеции проявлялиют большой интерес к производству продуктов питания (37%).

Оздоровительные и двигательные практики, такие как йога, медитация и танцы, оказались важными для словенцев (35%), в то время как 31% итальянских респондентов хотели бы освоить традиционные ремесла, такие как гончарное дело, ткачество и деревообработка.

Развитие творческих навыков в таких областях, как фотография, живопись и писательство, было одинаково популярно среди хорватов и сербов (31%).

Тем временем, украинцы оказались самыми ориентированными на фитнес путешественниками: 28% из них стремятся развить новые спортивные навыки.

Другие популярные туристические тренды в 2026 году

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, также в этому году в лидеры среди предпочтений путешественников вырвался так называемые цветочный туризм.

Кроме того, в этому году популярностью начали пользоваться путешествия с целью посещения супермаркетов в разных странах.

Также все больше туристов обращают внимание на отдых в "мертвых зонах", где у них есть возможность "отключиться" от внешнего мира и рабочих чатов.

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