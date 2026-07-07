Россия строит на предприятии 'Елабуга' в Татарстане новые цеха для производства беспилотников

Вероятно, в планах россиян – построить как минимум ещё один цех, состоящий из четырёх корпусов.

В конце апреля в особой экономической зоне "Елабуга" началось строительство новых корпусов южнее основных цехов, сообщает Telegram-канал "Стратегическая авиация".

Отмечается, что площадь самой застройки огромна и составляет почти 5 квадратных километров. Вероятно, в планах россиян построить как минимум еще один цех, состоящий из четырех корпусов.

Кроме того, в западной части Елабуги в конце июня началось строительство еще двух цехов.

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На некоторых снимках, опубликованных каналом, видно, что за 8 месяцев были построены десятки общежитий, два складских здания, а также как минимум один большой цех, который уже функционирует.

В сообщении отмечается, что Украина, к сожалению, пока не может уничтожить этот объект из-за перекрытия противовоздушной обороны. Кроме того, количество цехов свидетельствует о том, что даже уничтожение одного из них никоим образом не повредит производству.

Использование дронов Россией против Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам советника министра обороны Украины Сергея (Флеша) Бескрестнова, россияне для атак все чаще используют реактивные "Шахеды". В то же время, по его словам, бензиновые "Шахеды" продолжают активно применяться для атак на приграничные территории и города. Украина уже сбивает около 92–96% бензиновых "Шахедов". Флеш сообщил, что ежедневно РФ, задействуя около 200 "Шахедов", атакует на этих территориях АЗС, склады, энергетические объекты и транспорт.

Также мы писали, что Флеш сообщил, что Россия запускает по Украине беспилотники, которые производит в текущем году. То есть, они только что сошли с конвейера. Бескрестнов сообщил, что 4 июля Харьков атаковал "Шахед", изготовленный буквально несколько дней назад. По его данным, "Шахеды" обычно прилетают с датой выпуска 5–15 дней назад.

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