Суд запретил Ле Пен избираться в органы власти сроком на пять лет.

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и восемь членов Европарламента признаны виновными в растрате средств. Об этом сообщает Le Monde.

Лен Пен обвинили в нецелевом использовании государственных средств. Ей грозит тюремное заключение сроком на пять лет, три из которых - условно. Также депутату грозит штраф в размере 300 тысяч евро.

Уточняется, что суд запретил Ле Пен избираться в органы власти сроком на пять лет. Двенадцать помощников, проходивших по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента, также были признаны виновными в растрате. Суд оценил общий ущерб в 2,9 млн евро.

Видео дня

По версии следствия, Ле Пен, будучи депутатом Европарламента в период с 2004 по 2017 год, наняла четырех фиктивных помощников. Они были устроены на должности помощников депутатов Европарламента и получали за это зарплату, хотя в действительности работали либо на саму Ле Пен, либо на ее партию.

Среди таких помощников оказались телохранитель и глава аппарата Марин Ле Пен Тьерри Лежье и Катрин Гризе.

Расследование, которое с 2014 года проводило Европейское управление по борьбе с мошенничеством, независимый следственный орган Европейского союза (ЕС), показало, что Гризе провела всего 740 минут в Европейском парламенте, когда должна была выполнять роль помощницы в период с октября 2014 года по август 2015 года. Обвинение считает, что она в основном выполняла функции главы канцелярии в штаб-квартире партии "Национальный фронт" в Нантере.

Помимо фиктивного трудоустройства, Ле Пен подозревается в причастности к схеме хищения денег, выплачиваемых ее партии в период с 2004 по 2016 год. Утверждается, что она якобы играла "центральную роль" в этой системе и позволяла своим близким соратникам обогащаться за счет средств ЕС.

Обвинения против Марин Ле Пен

Прокуратура Парижа потребовала посадить Марин Ле Пен на пять лет, а также запретить ей занимать государственные должности в течение того же срока. Ее и еще более 20 представителей "Национального объединения" обвинили в нецелевом использовании средств ЕС.

Сама Ле Пен ранее обвинила прокуроров в стремлении "лишить французов возможности голосовать за тех, за кого они хотят". Также она призывала президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку, обвинив его в политическом кризисе в стране.

Вас также могут заинтересовать новости: