'Зловещие мертвецы в огне', 'Моана' и 'Лето Соррентино': главные кинопремьеры этой недели

Также в кинотеатрах выйдет французская детективная комедия "Убийство на 3-м этаже".

Главными премьерами в кинотеатрах Украины на этой неделе станут зомби-хоррор "Зловещие мертвецы в огне" из культовой франшизы Сэма Рэйми и приключенческий мюзикл "Моана" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном от "Дисней".

Также в кинотеатрах можно будет посмотреть французскую детективную комедию "Убийство на 3-м этаже".

Кроме того, в избранных кинотеатрах стартуют ретроспективные показы самых эстетичных шедевров итальянца Паоло Соррентино.

Видео дня

Подробнее о главных киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Зловещие мертвецы в огне

Evil Dead Burn (США, Канада, Новая Зеландия, 2026, ужасы)

В центре сюжета уже шестой по счету части культовой хоррор-франшизы, также известной под локализированным названием "Зловещие мертвецы: Пекло", окажется женщина, которая ищет утешения у своих свекров в их отдаленном доме после потери мужа в автомобильной аварии. Однако после находки древней книги воссоединение семьи превращается в адский кошмар.

Главные роли в фильме исполнили Сухайла Якуб ("Экстаз", "Дюна: Часть вторая", "Балконетки"), Танди Райт ("Джек – убийца великанов", "Перл"), Хантер Дуэн (сериалы "Уэнсдей", "Сорвиголова: Рожденный заново"), Люсиан Бьюкенен (сериалы "Ночной агент", "Вождь войны") и другие.

Снял картину французский режиссер Себастьен Ваничек, чей предыдущий полнометражный фильм – хоррор "Паучье логово" 2023 года – был положительно воспринят критиками.

Между тем, создатель оригинальной франшизы "Зловещие мертвецы" Сэм Рэйми выступил одним из продюсеров нового фильма.

Моана

Moana (США, Новая Зеландия, 2026, комедия/приключения/семейный/мюзикл)

Очередная попытка "Диснея" переснять свои же классические мультфильмы с живыми актерами расскажет о 16-летней дочери полинезийского вождя Моане, которая отправляется в путешествие по океану в поисках героя Мауи, способного вернуть процветание ее острову.

Роль последнего сыграл Дуэйн "Скала" Джонсон (франшизы "Форсаж", "Джуманджи") – он же озвучивал этого персонажа и в мультфильмах 2016 и 2024 годов.

В то же время образ Моаны воплотила ныне 19-летняя австралийская актриса Кэтрин Лагая, для которой это дебютная роль в полнометражном кино.

Снял фильм американский режиссер Томас Кайл, который до этого много работал над театральными постановками. Как кинорежиссер он дебютировал в 2020 году с популярным мюзиклом "Гамильтон" (до этого он также ставил одноименный бродвейский спектакль).

Убийство на 3-м этаже

Le crime du 3e étage (Франция, 2026, комедия/детектив)

Главная героиня фильма – заядлая поклонница фильмов Хичкока Колетт, которая начинает подозревать, что ее новый сосед убил свою жену. Франсуа, ее муж и известный автор триллеров, не в восторге от ее идей. Тем не менее, пара начинает увлекательное и рискованное расследование, чтобы выяснить, действительно ли в их доме произошло убийство.

Главные роли в картине исполнили французские звезды Жиль Леллуш ("Право на "лево", "Французский транзит", "Астерикс и Обеликс: Поднебесная империя") и Летиция Каста ("Генсбур. Герой и хулиган", "Честный человек", "Красавицы в Париже").

Снял картину французский режиссер Реми Безансон ("Любовь в воздухе", "Первый день оставшейся жизни", "Счастливое событие").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов.

Лето Соррентино

(Италия, драма/фестивальный)

С 9 июля 2026 года в избранных кинотеатрах Украины стартует специальная ретроспективная программа "Лето Соррентино", благодаря которой киноманы смогут насладиться великолепием итальянского кино на "больших экранах".

В частности, украинские зрители смогут увидеть такие шедевры культового Паоло Соррентино, как "Великая красота" (2013), "Юность" (2015) и "Благодать" (2025).

О пяти причинах посетить фестивальные показы "Лето Соррентино" читайте в нашем отдельном материале.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы июля 2026 года – на этой неделе на Netflix выйдет драматический вестерн "Домик в прерии", а MGM+ представит криминальную драму "Вестис".

Вас также могут заинтересовать новости: