Самой популярной песней США 1966 года стал хит о войне, который покорил миллионы

Этот трек стал патриотической данью уважения американским военнослужащим.

Самой популярной песней Америки 1966 года была композиция "The Ballad of the Green Berets" ("Баллада о зеленых беретах"), которую написал американский певец и штаб-сержант Барри Сэдлер. Этот трек стал патриотической данью уважения американским военнослужащим, разошелся миллионными тиражами и запечатлел важный момент истории, пишет журнал Parade.

Отмечается, что "The Ballad of the Green Berets" стала одной из определяющих песен десятилетия. Она провела пять недель на первом месте в чарте Billboard Hot 100, прежде чем завершить год в качестве самого большого хита чарта. Песня также возглавила чарт Adult Contemporary, заняла второе место в кантри-чарте и в итоге разошлась тиражом более девяти миллионов копий по всему миру.

Суперзвезда кантри Тим Макгроу отмечал, что необычайный успех песни показал, насколько по-разному многие американцы воспринимали войну во Вьетнаме в ее первые годы.

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Песня "The Ballad of the Green Berets" – что важно знать

Барри Сэдлер приступил к созданию песни "The Ballad of the Green Berets" во время подготовки на должность медика спецназа. Вдохновением для него стали военнослужащие, с которыми он проходил службу. После получения парашютного знака он решил включить в композицию строку о "серебряных крыльях на их груди".

Позже писатель Робин Мур, благодаря чьему бестселлеру "Зеленые береты" многие американцы узнали о силах спецназа, помог Сэдлеру доработать текст песни и способствовал заключению им контракта на запись с лейблом RCA.

В 1968 году песня "The Ballad of the Green Berets" получила новое звучание и вновь оказалась в центре внимания массовой культуры. Режиссер Джон Уэйн лично настоял на ее использовании в своем военном фильме "Зеленые береты", посвященном войне во Вьетнаме. Композитор Миклош Рожа адаптировал композицию для начальных и финальных титров картины, хотя изначально сомневался, что песня с ее традиционным звучанием подойдет современному фильму.

Напомним, ранее УНИАН писал, какая 10-минутная песня 1978 года провалилась в чартах, но стала рок-легендой.

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