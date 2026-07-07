'Украина превзошла все ожидания': сенатор Грэм заявил о шансе заставить Путина пойти на мир

Грэм подчеркнул, что это лето является самым подходящим временем для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Украина превзошла все ожидания в борьбе с российским вторжением. Теперь союзники должны усилить свою поддержку. Об этом заявил республиканец от штата Южная Каролина, сенатор Линдси Грэм на своей странице в соцсети X.

"Украина превзошла все ожидания в деле освобождения своей страны от российского вторжения и заслуживает дальнейшей усиленной поддержки. Мой законопроект о санкциях против России, разработанный совместно с сенатором Блюменталем, может принести реальные результаты. Этот законопроект, пользующийся широкой и глубокой поддержкой обеих партий, позволит президенту Трампу ввести пошлины на ведущие страны, закупающие дешевую российскую нефть и природный газ для поддержания военной машины Путина", - написал он.

Грэм подчеркнул, что это лето является самым подходящим временем для того, чтобы приложить все усилия и оказать давление на российского диктатора Владимира Путина, заставив его сесть за стол переговоров.

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Россия не собирается начинать реальные мирные переговоры до 2027 года

Ранее украинские чиновники рассказали журналистам Financial Times, что российские переговорщики сообщили американской стороне о том, что Москве необходимо добиться от Киева согласия на радикальные уступки для завершения войны. По их словам, трехсторонние мирные переговоры при посредничестве США вряд ли возобновятся до конца лета.

Один из чиновников подчеркнул, что сосредоточенность России на максималистских целях Путина означает, что Москва вряд ли примет участие в каких-либо конструктивных переговорах до февраля следующего года.

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