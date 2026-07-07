Мальту назвали самым переполненным туристами островом Европы: как отреагировали власти

Туристов на острове в семь раз больше, чем местных жителей.

Мальта возглавила рейтинг самых переполненных туристами островов Европы в 2026 году. К такому выводу пришли авторы исследования туристической платформы BookRetreats, пишет Daily Mail.

Впрочем, несмотря на рекордную туристическую нагрузку, власти страны не планируют ее ограничивать. Наоборот – правительство поставило цель к 2034 году увеличить количество туристов до 4,5 миллиона человек в год.

Площадь главного острова Мальты составляет всего 316 квадратных километров. При этом именно здесь зафиксирована самая высокая туристическая плотность в Европе.

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По данным исследования, на каждый квадратный километр приходится более 38 700 ночевок туристов, а количество посетителей за год выросло ещё на 20%. В настоящее время туристов на острове примерно в семь раз больше, чем местных жителей.

Неудивительно, что Мальта, которую часто называют "жемчужиной Средиземноморья", остается одним из самых популярных направлений для отдыха, говорится в статье. Туристов привлекают золотистые пляжи, бары на крышах зданий, насыщенная ночная жизнь. Отмечается, что бокал Aperol Spritz обойдется примерно в 6 евро. По данным сервиса Numbeo, кружка пива в историческом центре столицы стоит около 4,3 евро, а бутылку вина в супермаркете можно купить примерно за 7 евро.

Помимо пляжного отдыха, страна обладает богатым историческим наследием. Здесь сохранились неолитические храмы, живописное побережье и многочисленные исторические достопримечательности. Валлетта также славится архитектурой в стиле барокко.

Столица страны – Валлетта – включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в рейтинге Condé Nast Traveller Readers' Choice Awards 2025 город был признан лучшим в мире.

Куда поехать, чтобы избежать толп

Несмотря на популярность столицы, туристические эксперты советуют обратить внимание и на менее людные уголки Мальты. По словам представителей туристической отрасли, стоит посетить пляжи Меллиха-Бэй и Голден-Бэй, прогуляться по историческим городам Валлетта и Мдина, а вечером отведать свежих морепродуктов в курортном Сент-Джулиансе.

Также рекомендуется посетить остров Гозо, расположенный всего в 20 минутах езды на пароме от северного побережья Мальты. Он спокойный, меньше по размеру и обладает особой атмосферой. Среди главных достопримечательностей острова – пляж Рамла-Бэй с характерным красновато-золотистым песком и прозрачной водой, древняя крепость Цитадель в городе Виктория, откуда открываются панорамные виды, а также святыня Та-Пину и величественная ротонда Гозо.

Кроме того, туристам рекомендуют посетить небольшой остров Комино и знаменитую Голубую лагуну. Благодаря бирюзовой воде это место часто сравнивают с тропическими курортами.

Лучшие острова Европы

Напомним, специалисты проанализировали 80 островов Европы, оценив их по трем критериям: погодные условия (количество солнечных дней, осадки, ветер и комфортная температура); возможности для гастрономического отдыха (количество ресторанов, кафе и баров с учетом площади острова); количество зеленых зон и природных территорий. По результатам исследования в десятку лучших вошли преимущественно острова Испании и Хорватии.

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