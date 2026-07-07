Секрет отбора астронавтов NASA: кандидатов впециально унижают и говорят, что они ошиблись

За всю более чем 65-летнюю историю NASA статус кандидата в астронавты получили всего 370 человек.

Во время отбора астронавтов специалисты NASA используют необычные психологические приемы: перебивают кандидатов, критикуют даже правильные ответы и намеренно заявляют, что решение задачи неверное, хотя оно является правильным.

Как оказалось, все это делается не для того, чтобы запутать претендентов, а для проверки одного из самых важных качеств будущих участников космических миссий, пишет Spacedaily.

По данным агентства, ключевым критерием отбора является адаптивность – способность сохранять спокойствие, принимать взвешенные решения и эффективно работать даже в условиях сильного стресса, неопределенности и давления.

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Как отмечается, во время интервью психологи внимательно наблюдают за реакцией кандидатов, если человек сразу соглашается с критикой, отказывается от собственного правильного решения или теряется после замечаний, это считается тревожным сигналом. Однако и противоположная крайность – упрямое игнорирование новой информации – также не приветствуется.

Идеальным кандидатом считается тот, кто способен объективно оценить ситуацию: спокойно выслушать возражения, проверить собственные выводы и при необходимости изменить мнение либо аргументированно отстоять свою позицию.

По словам специалистов, именно такое поведение лучше всего прогнозирует успешную работу во время длительных космических экспедиций.

Отбор в программу подготовки астронавтов считается одним из самых сложных в мире. Так, в 2024 году заявки подали более 8 тысяч человек, однако после всех этапов были выбраны лишь 10 кандидатов.

Примечательно, что за всю более чем 65-летнюю историю NASA статус кандидата в астронавты получили всего 370 человек.

Какими качествами должен обладать астронавт

Помимо отличной физической подготовки, высокого уровня образования и профессионального опыта, агентство оценивает психологические качества кандидатов.

Среди наиболее важных:

адаптивность;

умение работать в команде;

лидерские качества;

стрессоустойчивость;

способность быстро обучаться;

эмоциональный интеллект;

надежность;

внимание к деталям.

В NASA подчеркивают, что именно адаптивность чаще всего становится решающим фактором при выборе будущих астронавтов.

Отмечается, что на финальном этапе отбора в состав комиссии входят действующие астронавты. Они помогают определить не просто лучших специалистов, а людей, с которыми сами были бы готовы провести месяцы или даже годы в замкнутом пространстве космического корабля.

Как отметили в NASA, главная задача отбора – найти тех, кто сможет сохранять эффективность даже тогда, когда все идет не по плану. Именно поэтому стрессовые интервью остаются одним из самых важных инструментов оценки будущих покорителей космоса.

Другие новости об астронавтах

Как писал УНИАН, в 1971 году астронавт миссии Apollo-14 Стюарт Руса проделал необычный эксперимент, который многие годы не разглашался. Во время полета на Луну он взял с собой семена, которые после возвращения на Землю превратились в так называемые "лунные деревья".

Также сенатор США и бывший астронавт Марк Келли рассказал о своей работе с российскими космонавтами и поделился тем, что узнал об их менталитете.

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