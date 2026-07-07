РЭБ 'Лима' уже сбила 61 российский 'Кинжал': что о системе говорят военные

По словам военного, система способна сбивать "Кинжалы" с курса или уничтожать их в полёте.

Инновационная система радиоэлектронной борьбы "Лима" помогла обезвредить 61 российскую ракету "Кинжал". Об этом сообщил командир подразделения "Ночная стража" с позывным "Алхимик" в интервью "Милитарному".

Отмечается, что РЭБ "Лима" – это не традиционная станция радиоэлектронной борьбы, которая лишь создает радиошум для вражеских систем. По информации производителя, в системе применяется цифровое подавление, сочетающее глушение, спуфинг и информационную кибератаку на навигационный приемник ракеты.

По словам "Алхимика", система способна отклонять "Кинжалы" от курса или вызывать их разрушение в полёте.

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"Большинство из 61 ракеты просто под действием РЭБ развалились на части", – рассказал он.

Военный отметил, что "Лима" передавала ракете ложные координаты и дополнительные сигналы, которые влияли на работу её навигационной системы. Из-за этого ракета выполняла маневры, приводившие к разрушению её конструкции.

Как говорится в материале, после разрушения ракеты скорость обломков значительно снижалась, что позволяло извлекать их с минимальными повреждениями. Благодаря этому специалисты получали полностью исправные электронные и гидравлические компоненты. Это позволило украинским специалистам детально изучить российские ракеты, которые ранее считались сверхсекретными.

"Мы смогли запустить навигационный приемник ракеты и понять, что те расчеты, которые мы заложили в проект "Стена", соответствуют действительности", – рассказал "Алхимик".

Во время испытаний специалисты также обратили внимание на особенности многоканальной цифровой антенной решетки "Комета". По словам командира, когда антенны расположены не вверх, а вбок, энергии, необходимой для их подавления, требуется в 127 раз меньше. Именно это, по его словам, на начальном этапе позволило обезвредить восемь ракет "Кинжал".

Как отметил "Алхимик", ракеты летят на высоте 20–30 км: ""Кинжал" проще, чем "Искандер", потому что его траектория проходит на небольшой высоте над землёй. Даже в модернизированной версии она остается предсказуемой".

Развитие РЭБ в Украине

Ранее издание Politico писало о том, что Украина нашла недорогой способ защиты от атак РФ. Журналисты пообщались с разработчиками новейшей украинской системы РЭБ Lima и узнали, как она работает.

Отмечалось, что в отличие от традиционных систем ПВО, которые уничтожают приближающиеся угрозы с помощью ракет, Lima глушит и подделывает сигналы спутниковой навигации.

Также издание The Telegraph сообщало, что украинская система РЭБ превосходит западные технологии. Отмечалось, что украинская система радиоэлектронной борьбы Lima превосходит российские и западные технологии в подавлении российских планерных бомб.

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