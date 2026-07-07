Украинцы массово скупают евро: доля этой валюты достигла исторического максимума

В июне доля евро в общем объеме наличных операций выросла до исторического максимума, отметил аналитик.

В первом полугодии 2026 года украинцы купили наличных евро больше, чем долларов. Несмотря на то, что европейская валюта в июне ослабевала по отношению к доллару на мировых рынках, спрос на нее в Украине только рос, сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в своем Telegram-канале.

По его данным, за первые шесть месяцев 2026 года чистая покупка наличных евро населением достигла 1,8 млрд долларов. Это на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время доллара купили на 1,6 млрд больше, чем продали, что, напротив, на 20,1% меньше, чем за первое полугодие 2025 года.

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Финансовый аналитик также отметил, что в июне доля евро в общих наличных операциях выросла до 28,2%, что является историческим максимумом. Для сравнения: в мае она составляла 26%.

В то же время доля доллара снизилась до 68,3%, при этом в мае она составляла 70,5%. Остальные валюты занимают в наличных операциях лишь 3,5%.

"Поведение украинцев в июне идет вразрез с динамикой евро на мировом рынке (евро упал по отношению к доллару), но легко вписывается в сезонную активизацию, когда евро используется для отпусков за рубежом", – отметил Шевчишин.

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Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов сообщил, что даже вступление Украины в Евросоюз само по себе не будет означать автоматического перехода на евро.

По его словам, потенциальный переход с гривны на евро возможен лишь после адаптации банковского регулирования к нормам ЕС, стабилизации экономики, контроля над инфляцией, укрепления финансовой устойчивости, выполнения требований по валютной стабильности и завершения войны.

Ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что отечественный валютный рынок до конца недели вряд ли подвергнется резким колебаниям курса.

Лесовой тогда отметил, что курс доллара до 12 июля будет находиться в пределах 44,7–45,1 гривны. При этом евро может колебаться в диапазоне 51,5–52,5 гривны.